У аэропорта Лейпцига нашли третий дрон — со следами взрывчатки. Источники местных СМИ подозревают российские спецслужбы

В немецком Лейпциге обнаружили третий беспилотник, предположительно, связанный с попыткой атаки на местный аэропорт. Дрон нашли вечером 14 августа в поле в коммуне Кабельскеталь, граничащей с западной частью аэропорта, пишут издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в силовых структурах. Федеральная прокуратура комментировать находку отказалась.

На следующий день криминалисты Федерального ведомства уголовной полиции обнаружили на месте около 50 граммов неизвестного вещества. По предварительной оценке, это мог быть гексоген — мощная взрывчатка военного назначения. Следователи допускают, что предполагаемая диверсия могла быть масштабнее, чем считалось ранее.

Первый дрон обнаружили на территории аэропорта поздно вечером 4 августа. Он был снабжен профессиональной взрывчаткой и детонатором, однако взрывное устройство не сработало, предположительно, из-за технической неисправности. По версии следствия, целью был украинский грузовой самолет Антонова, используемый для перевозки вооружений.

Примерно через 20 минут после обнаружения первого беспилотника грузовой самолет DHL мог столкнуться со вторым дроном. Из-за закрытия аэропорта экипаж прервал посадку и пошел на второй круг. Незадолго до инцидента пилоты заметили объект размером около 30 сантиметров.

Самолет перенаправили в Ганновер, где следователи обнаружили повреждение хвостовой части. Экспертиза исключила столкновение с птицей. Сам беспилотник не нашли: следователи допускают, что после удара он попал в двигатель и распался на мелкие части.

В расположенном к северу от аэропорта Курсдорфе также нашли прикрепленные к дереву антенну и электронное оборудование. Следователи считают, что устройства могли использовать для управления одним из дронов. Неподалеку обнаружили обгоревшую землю и фрагменты металла, а свидетели слышали взрыв за несколько часов до начала происшествия в аэропорту.

Расследование ведет Федеральная прокуратура Германии, которая рассматривает произошедшее как попытку атаки на транспортную и логистическую инфраструктуру страны. Ведомство пока не назвало подозреваемых. Аэропорт Лейпциг-Галле является одним из крупнейших грузовых узлов Европы и используется НАТО, DHL и украинской авиакомпанией Antonov Airlines.

Источники немецких СМИ в силовых структурах предполагают, что к подготовке атаки могли быть причастны российские спецслужбы. Официально власти Германии обвинений в адрес России не выдвигали. Канцлер Фридрих Мерц пообещал, что правительство в ближайшее время сообщит, кого считает ответственным за произошедшее.

В Посольстве России в Берлине ранее назвали инцидент «сфабрикованной провокацией». Дипломаты обвинили немецкие власти в разжигании «антироссийской истерии». Москва отрицает причастность к диверсиям и другим гибридным операциям в Германии.