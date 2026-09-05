В августе российские аэропорты закрывались в шесть раз чаще, чем в среднем за 2025 год — Osprey Flight Solutions

В августе российские аэропорты временно закрывались 993 раза — в среднем 32 раза в сутки. Августовский показатель в пересчете на сутки оказался в 6,1 раза выше среднего за 2025 год, подсчитал The Insider на основании данных Osprey Flight Solutions, которые приводит The Wall Street Journal.

За весь 2025 год работу аэропортов приостанавливали 1923 раза — в среднем 5,3 раза в сутки. За три летних месяца 2026 года зафиксировано 2182 закрытия — на 13,5% больше, чем за весь предыдущий год. На август пришлось 45,5% всех летних ограничений, а их число более чем на треть превысило июльский показатель.

Еще один рекорд Osprey зафиксировала по числу украинских беспилотников в российском воздушном пространстве. По оценке компании, в августе российскую границу пересекли около 16 тысяч дронов против 11 тысяч в июне и 13 тысяч в июле. Таким образом, за лето речь идет примерно о 40 тысячах аппаратов — более чем о 430 в сутки. В августе средний показатель превысил 500 дронов в день.

Отдельный подсчет провел Associated Press на основании сводок Минобороны РФ. По данным агентства, российское ведомство за лето отчиталось о перехвате более 43,3 тысячи беспилотников над Россией и аннексированным Крымом — почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда Минобороны сообщало примерно о 7,7 тысячи дронов.

По данным WSJ, Украина намерена увеличивать число беспилотников возле российских аэропортов, чтобы вынуждать диспетчеров приостанавливать взлеты и посадки. Тактика получила название «Операция „Ковер“». Представитель Южного командования ВСУ Сергей Братчук рассказал изданию, что речь идет о переходе от отдельных тревог к постоянному давлению на гражданское авиасообщение в европейской части России. Украинские власти при этом подчеркивают, что не намерены атаковать гражданские самолеты.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, страховщиков и дипломатов, что российское воздушное пространство становится небезопасным. Он призвал перевозчиков, выполняющих рейсы в Москву, Петербург и другие российские города, учитывать присутствие украинских беспилотников.

Ранее The Atlantic описал другой план по блокированию московского авиаузла — операцию M&Ms. До тысячи дешевых дронов с наведением при помощи искусственного интеллекта должны были за одну ночь перегрузить российскую ПВО и надолго закрыть московские аэропорты для международных рейсов. Подготовку операции, по данным издания, остановили в июле после отставки ее автора — министра обороны Украины Михаила Федорова. Однако число ограничений в российских аэропортах резко выросло и без реализации этого плана.

На следующий день после заявления Зеленского Украина обратилась в Международную организацию гражданской авиации с призывом содействовать полному запрету полетов гражданских самолетов над РФ. ICAO не может самостоятельно закрыть воздушное пространство страны, но ее рекомендации влияют на решения национальных регуляторов и авиакомпаний.

Osprey оценивает, что большинство украинских ударов будут наноситься в пределах 300 км от границы, однако ежедневные атаки в глубине России, включая районы Москвы и Петербурга, продолжатся как минимум до конца 2026 года. Компания считает вероятными ошибки при распознавании целей и принятии решений.

В декабре 2024 года самолет Azerbaijan Airlines, летевший в Грозный, получил повреждения и разбился при аварийной посадке в Казахстане. Погибли 38 человек. Владимир Путин позднее признал, что рядом с лайнером взорвались две российские ракеты, выпущенные во время отражения атаки украинских беспилотников.

Российские власти отрицают угрозу масштабного прекращения полетов. В Росавиации сообщили, что не получали от зарубежных компаний уведомлений о массовой отмене или изменении рейсов. Турецкая Pegasus объяснила отмену части полетов техническими и операционными причинами, после чего запросила дополнительные рейсы.