Власти признали топливный кризис в Ленобласти, предложив продавать бензин по расписанию. На АЗС в Петербурге выстроились «ядерные» очереди

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выпустил видеообращение к «уважаемым ленинградцам», в котором признал очереди и отсутствие топлива на заправках. По его словам, власти региона рассматривают вариант введения графика заправки по четным и нечетным номерам машин через день. Пользователи карты сервиса «ГдеБенз» пишут о «ядерных» очередях на АЗС в Петербурге и советуют друг другу приезжать за бензином в четыре-пять утра.

Губернатор Ленобласти Дрозденко заявил, что «понимает общее беспокойство», и пожаловался, что его младшая дочь не смогла к нему приехать в воскресенье, «не заправилась, а старшая, чтобы добраться, простояла более двух часов в очереди». Он отметил:

«Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников врага на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и Киришинефтеоргсинтез, и, как следствие, снижения производства бензина 92-го и 95-го. Дизель есть в наличии. Мы сейчас перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы, но на это нужно время. Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Мы совместно прорабатываем варианты снижения пиковой нагрузки, рассматриваем возможность введения заправки по четным, нечетным номерам через день. Пока наша цель — это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20—30 литров в день».

Как писал The Insider 12 сентября, в Санкт-Петербурге на заправках выстроились многочасовые очереди. В некоторых случаях время ожидания доходило до пяти часов. Экономист Янис Клюге, проанализировав данные «ГдеБенз», отмечал на своей странице в X, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 был доступен менее чем на 20% заправок в Петербурге. Он отметил, что совсем не работали более 60% АЗС города.

Утром в понедельник, 14 сентября, ситуация, судя по сообщениям в чате сервиса «ГдеБенз», мало улучшилась. Автовладельцы отмечали, что на некоторых заправках бензин действительно появился, однако за ним тут же выстроились огромные очереди. Одна из пользовательниц Мария Н. написала около 10 утра, что на проспекте Маршала Жукова открыли заправку «Лукойла», на которой, как пишут, есть АИ-92 и АИ-95. Автовладелец Денис З. подтвердил эту информацию, но тут же отметил: