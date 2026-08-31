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Власти России разрешили продавать на АЗС бензин пониженных экологических классов. Ранее сообщалось о выходе из строя трети мощностей НПЗ

The Insider
Фото: RusPhotoBank

Фото: RusPhotoBank

Правительство России приняло постановление, разрешающее продавать на АЗС бензин и дизельное топливо пониженных экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В Минэнерго назвали решение «временной мерой» для стабилизации внутреннего рынка, которая будет действовать до 30 июня 2027 года. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых заправках. В конце июля сообщалось, что Украине удалось вывести из строя около трети мощностей нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

Разрешение продавать на АЗС бензин и дизель пониженного класса будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027-го. В Минэнерго заявили:

«Временная мера направлена на приведение требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлив разных экологических классов с целью поддержания стабильности внутреннего топливного рынка.

Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях».

В сообщении ведомства говорится, что АЗС будут предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого топлива, а «граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик». В Минэнерго заверили, что «долгосрочные подходы государственной политики в области соблюдения экологических требований к продуктам отечественной нефтепереработки сохраняются».

В тот же день, 31 августа, вице-премьер Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценами на независимых автозаправочных станциях и при необходимости вводить меры ради устойчивости поставок и стоимости бензина.

Ранее правительство уже разрешало производство и продажу бензина «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Однако того постановления, как отметили в Минэнерго, было недостаточно для полноценной реализации такого топлива на АЗС по всей стране. Как пояснял The Insider автоэксперт Алексей Мочалов, снижение качества бензина ударит прежде всего по владельцам современных автомобилей: одна заправка подобным топливом может повредить оборудование машины на тысячи долларов.

Топливный кризис длится в России с конца мая и вызван ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В конце июля сообщалось, что Украине удалось вывести из строя почти половину (45%) номинальных и треть (33%) фактических нефтеперерабатывающих мощностей в России. В конце августа стало известно, что переработка нефти в России упала до минимума за 20 лет.

Как писали в июле «Известия», со сложностями столкнулись практически все частные заправки страны, на которые приходится около 60% всех АЗС в России: они закупают нефтепродукты оптом по высокой цене, из-за чего не могут держать маржинальность и конкурировать по ценам с заправками нефтяных компаний. Тогда же издание сообщало, что владельцы независимых АЗС начали выставлять свои активы на продажу. В беседе с The Insider финансовый аналитик Максим Блант отметил, что сейчас в России «заправок больше, чем бензина».

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