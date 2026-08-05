Правительство России разрешило продажу бензина низких экологических классов до июля 2027 года

Правительство России временно разрешило производство и продажу бензина пониженных экологических классов К2–К4 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4») — соответствующее постановление действует до 1 июля 2027 года, сообщает в своем Telegram-канале Министерство энергетики. Одновременно власти отменили ранее принятое решение, которое допускало обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы до конца 2026 года.

На автозаправочных станциях экологический класс отпускаемого топлива будет указываться в «доступной форме». В Минэнерго подчеркивают, что мера носит временный и антикризисный характер и не означает пересмотра долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу.

Решение о смягчении стандартов принимается на фоне топливного кризиса, который с мая охватил почти все регионы России из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Ранее власти уже допускали до конца 2026 года выпуск в обращение бензина и дизеля с характеристиками стандарта «Евро-3», то есть с более высоким содержанием серы, чем допускает современный стандарт «Евро-5».

В Минэнерго рассчитывают, что расширение перечня допустимых экологических классов позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы бензина, сохранить устойчивость топливообеспечения и снизить риски перебоев с поставками. Ведомство объясняет необходимость меры изменением логистических цепочек, технологическими ограничениями НПЗ и необходимостью бесперебойной работы топливного рынка в условиях сохраняющегося дефицита.

Ситуация с топливом в регионах при этом остается неровной: если в начале августа отдельные сети АЗС резко снижали цены на фоне временного улучшения логистики, то в других регионах ограничения оставались и цены продолжали быть значительно выше, чем до топливного кризиса.