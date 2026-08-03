Сеть АЗС в Красноярске резко снизила цену топлива на фоне визита Путина. Похожее уже было в Иркутске

Красноярская сеть АЗС «КНП» вечером 2 августа резко снизила цены на бензин, обратили внимание местные СМИ. Стоимость АИ-95 опустилась с 91 до 67 рублей за литр, а АИ-92 — с 87 до 63 рублей.

В компании объяснили снижение цен временным улучшением логистики и поступлением дополнительного объема топлива в Ачинске напрямую с НПЗ. Дополнительная партия позволила увеличить запасы на части заправок сети. В «КНП» предупредили, что объем ограничен, поэтому после его исчерпания цены могут снова измениться.

Контрольный пакет акций «КНП» принадлежит правительству Красноярского края. В середине июля сеть ограничила свободную продажу АИ-95 и начала отпускать его по талонам, объясняя это нестабильностью оптового рынка и перебоями с поставками. На некоторых заправках Красноярска бензин отсутствовал, а на отдельных частных АЗС стоимость АИ-95 доходила до 135 рублей за литр.

Снижение цен совпало с визитом Владимира Путина в Красноярск. Утром 3 августа на правом берегу города заметили лимузин Aurus, которым пользуются первые лица российского государства. Кроме того, в городе ограничили движение и парковку на нескольких улицах, а автошколам запретили проводить практические занятия. Вскоре госагентства подтвердили, что глава государства прибыл в город. Местные СМИ также допускали, что в город мог приехать премьер-министр Михаил Мишустин.