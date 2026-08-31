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Вице-премьер РФ Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых АЗС

The Insider
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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе плотнее контролировать, как формируются цены на независимых автозаправочных станциях, и отдельно отслеживать ценовую динамику в этом сегменте. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Внимание штаба уделили и тому, как исполняются договоренности между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС. Профильным ведомствам поручено следить за их реализацией и при необходимости вводить дополнительные меры ради устойчивости поставок и цен. Мониторингом рынка параллельно занимается ФАС.

Помимо этого, на заседании разобрали свежие данные о выпуске нефтепродуктов, состояние топливных запасов и меры поддержки внутреннего рынка — в их числе решение правительства продлить до 30 сентября запрет на вывоз за рубеж дизельного и судового топлива, а также газойлей для компаний-производителей. Отдельно обсудили обеспечение топливом ряда субъектов, среди которых были названы Архангельская, Новосибирская и Свердловская области, а также Якутия.

Минэнерго вместе с нефтяниками продолжит распределять объемы горючего равномерно, ориентируясь на потребности территорий. Снабжение сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, как утверждается в пресс-релизе правительства, находится на особом контроле, и объемы для сезонных полевых работ выделяются полностью. Также отмечалось, что завоз топлива на северные территории происходит в штатном режиме.

Топливный кризис длится в России с конца мая и вызван прежде всего ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Весной и летом переработку полностью или частично останавливали как минимум 16 НПЗ, включая Волгоградский, Рязанский, Нижегородский, Омский, Московский, Саратовский и Сызранский. К 10 июля выпуск бензина, по расчетам Reuters, покрывал около 65% сезонного спроса. В конце июля власти отчитывались о выравнивании топливного баланса, но в августе после новых атак кризис обострился снова: 11 августа встал Орский НПЗ, ограничения на продажу топлива вернулись в десятки регионов, а по данным «Известий», к середине месяца бензин был в наличии менее чем на трети российских АЗС.

Как писали в июле «Известия», со сложностями столкнулись практически все частные заправки страны, на которые приходится около 60% всех АЗС в России: они закупают нефтепродукты в опте по высокой цене, из-за чего не могут держать маржинальность и конкурировать по ценам с заправками нефтяных компаний. Тогда же издание сообщало, что владельцы независимых АЗС начали выставлять свои активы на продажу.

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