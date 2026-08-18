Топливо есть менее чем на трети заправок в России — «Известия»

Бензин и дизель по состоянию на 16 августа были в наличии лишь на 28,1% российских заправок, следует из данных сервиса «ГдеБЕНЗ», которые проанализировали «Известия». Неделей ранее топливо было доступно на 41% АЗС. «ГдеБЕНЗ» — пользовательский сервис: информацию о наличии топлива, очередях и ограничениях на конкретных заправках в него добавляют сами водители.

По данным сервиса, за неделю доступность бензина и дизеля снизилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане. «Известия» 17 августа проверили 21 заправку в Москве и Московской области: АИ-92 был на семи из них, АИ-95 — на шести, АИ-98 — на пяти. Дизельное топливо также было не на всех АЗС. При этом источник The Insider рассказал, что на днях при движении на автомобиле с северо-востока Москвы в сторону области ему не встретилось ни одной заправки, где был бы в наличии бензин.

Новая волна дефицита топлива началась в России в августе после того, как в конце июля власти сообщали о стабилизации ситуации. За неделю с 10 по 15 августа как минимум шесть регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу бензина. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях, в частности, ввели заправку автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от номера машины, в ряде регионов действуют ограничения на количество топлива в одни руки.

Топливный кризис продолжается в России с конца мая и связан прежде всего с последствиями серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. В течение весны и лета полностью или частично останавливали переработку как минимум 16 российских НПЗ, в том числе Волгоградский, Рязанский, Нижегородский, Омский, Московский, Саратовский и Сызранский. По подсчетам Reuters, уже к 10 июля производство бензина в России обеспечивало лишь около 65% сезонного спроса: ежедневный дефицит оценивался в 40–45 тысяч тонн при потреблении 115–120 тысяч тонн. В июле часть предприятий начала возвращаться к работе, однако НПЗ общей мощностью более 45 млн тонн нефти в год к 20 июля еще не возобновили продажи топлива на Петербургской бирже.

К концу июля ситуация стала улучшаться, власти регионов начали снимать ограничения, а вице-премьер Александр Новак заявлял о стабилизации топливного баланса. Однако в августе кризис вновь обострился после новых атак и аварийных остановок НПЗ на фоне традиционно высокого летнего спроса. В частности, 11 августа после удара беспилотника полностью остановился Орский НПЗ. Власти Оренбургской области заявили, что восстановление поврежденного импортного оборудования может занять до 6 месяцев.

Правительство в ответ на украинские атаки по НПЗ запретило экспорт топлива, смягчило экологические требования к бензину, ввело меры для стимулирования импорта и начало завозить бензин из-за рубежа. Первая партия бензина из Индии примерно в 42 тысяч тонн прибыла в Мурманск в начале августа, однако ее поставка на внутренний рынок задержалась из-за спора о цене.