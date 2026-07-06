Поисковые запросы о некачественном бензине выросли, автосервисы фиксируют обращения. Власти разрешили топливо с характеристиками Евро-3

В российских автосервисах выросло число обращений из-за некачественного бензина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и жалобы автолюбителей в сети. Пик спроса на такие услуги может прийтись на начало осени, отмечает издание.
По словам владельцев авто, после заправок у машин падает мощность, двигатели начинают «троить», а в самом топливе появляется песочный осадок. Один из собеседников журналистов отметил, что, если двигатель начинает работать с перебоями уже через несколько километров после заправки, необходимо проверить именно качество топлива, хотя окончательные выводы можно делать только после диагностики. Большинство современных автомобилей рассчитаны на качественное топливо с низким содержанием серы, поэтому любые отклонения могут отражаться на работе современных систем, добавил эксперт.
Клиенты уже обращаются в сервисы из-за опасений за состояние машин, рассказал директор одной из сети автосервисов. Он посоветовал автовладельцам чаще менять масло, промывать топливные форсунки и менять свечи зажигания. При этом он отметил, что использование полнозольных масел может быть менее экологичным.
В последние недели федеральные и региональные издания, а также Telegram-каналы писали об опасениях автомобилистов из-за возможного ухудшения качества бензина.
В сети разошлось видеообращение жителя Петербурга, который связал поломку автомобиля с недавней заправкой.
На рост внимания к этой теме указывают и поисковые данные. Как проверил The Insider в сервисе «Яндекс Вордстат», число запросов «некачественный бензин» по всем регионам России в июне 2026 года выросло до нескольких тысяч за месяц. На присланном графике это выглядит как резкий скачок по сравнению с предыдущими месяцами.
Данные Google Trends по России также показывают всплеск интереса к этому запросу в конце июня и начале июля: до 29 июня показатель почти все время был нулевым, а затем начал расти, достигнув максимума 5 июля.
Ранее правительство России разрешило до конца этого года выпускать в обращение автомобильный бензин экологического класса К5 с отклонением от действующих экологических требований. Постановление сохраняет обозначение К5, однако разрешает выпускать топливо, которое по одному из ключевых экологических параметров — содержанию серы — соответствует более старому стандарту Евро-3.
Документ допускает содержание серы в бензине до 150 мг/кг. Для действующего стандарта К5, соответствующего Евро-5, предельное значение составляет 10 мг/кг. Для дизельного топлива также временно увеличен допустимый уровень содержания серы — до 350 мг/кг.
В правительстве это объяснили «превентивными мерами», направленными на то, чтобы не допустить дестабилизацию внутреннего рынка моторного топлива. Решение было принято на фоне перебоев с поставками топлива в ряде российских регионов. При этом власти неоднократно утверждали, что внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом, а проблемы объясняли повышенным спросом и «ажиотажем» среди автомобилистов.
Главный риск топлива с характеристиками Евро-3 заключается в том, что оно хуже совместимо с современными автомобилями и менее экологично, чем Евро-5. Более высокое содержание серы увеличивает вредные выбросы, а при регулярном использовании может ускорять износ каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков и других элементов системы очистки выхлопа.
В России обязательный переход на бензин экологического класса К5 завершился в 2016 году.