Поисковые запросы о некачественном бензине выросли, автосервисы фиксируют обращения. Власти разрешили топливо с характеристиками Евро-3

В российских автосервисах выросло число обращений из-за некачественного бензина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и жалобы автолюбителей в сети. Пик спроса на такие услуги может прийтись на начало осени, отмечает издание.

По словам владельцев авто, после заправок у машин падает мощность, двигатели начинают «троить», а в самом топливе появляется песочный осадок. Один из собеседников журналистов отметил, что, если двигатель начинает работать с перебоями уже через несколько километров после заправки, необходимо проверить именно качество топлива, хотя окончательные выводы можно делать только после диагностики. Большинство современных автомобилей рассчитаны на качественное топливо с низким содержанием серы, поэтому любые отклонения могут отражаться на работе современных систем, добавил эксперт.

Клиенты уже обращаются в сервисы из-за опасений за состояние машин, рассказал директор одной из сети автосервисов. Он посоветовал автовладельцам чаще менять масло, промывать топливные форсунки и менять свечи зажигания. При этом он отметил, что использование полнозольных масел может быть менее экологичным.

В последние недели федеральные и региональные издания, а также Telegram-каналы писали об опасениях автомобилистов из-за возможного ухудшения качества бензина.