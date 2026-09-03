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Новости

Нефтяные компании в России не смогли закрыть порядка 60% контрактов на поставки бензина — «Ъ»

The Insider
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Российские нефтяные компании с мая не смогли закрыть более половины контрактов на поставку бензина на Петербургской бирже. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

По оценкам источников газеты, поставщики смогли исполнить только 41% контрактов с мая по сентябрь. Бóльшую часть закрыть не удалось: порядка 20% были сорваны (дефолт или отмена), 39% не закрыты до сих пор. Примерно по четверти контрактов (24%) компании выбиваются из сроков: отгрузки превышают нормативные 30 дней.

Основной объем неисполненных обязательств пришелся на «Лукойл» и «Роснефть»: 46% и 28% соответственно. У последней половина поставок просрочены более чем на месяц. Собеседник «Ъ» на рынке связал это с тем, что НПЗ именно этих двух корпораций чаще попадали под атаки беспилотников. 

Компании прежде всего закрывали госконтракты: снабжение оборонных и промышленных предприятий, аграриев и муниципального сектора. В этой очередности обычные АЗС стоят «на одной из последних строчек». 

Риски неисполнения контрактов возрастали по мере того, как украинские беспилотники выводили из строя все больше нефтеперерабатывающих предприятий. К концу июля Украина вывела из строя треть мощностей российских НПЗ, в августе за этим последовала вторая волна топливного кризиса. 

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по всей стране в стадии ремонта находятся около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. 

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