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В Петербурге выстроились многочасовые очереди за бензином. Топлива нет больше чем на половине АЗС

The Insider
Фото: Михаил Огнев/FONTANKA.RU

Фото: Михаил Огнев/FONTANKA.RU

В Санкт-Петербурге выстроились многочасовые очереди на АЗС. Согласно данным карты сервиса «ГдеБенз», на вечер 12 сентября топливо отсутствовало более чем на половине городских заправок. Местное издание «Фонтанка» проверило 175 АЗС в приложении «Яндекс.Навигатор», бензин оказался только на 55. В чате сервиса «ГдеБенз» пользователи отмечали, что на некоторых заправках автомобилистам приходилось стоять в очереди по пять часов.

Петербург накрыла очередная волна топливного кризиса. Как писали пользователи в чате «Где.Бенз», очередь на городских заправках достигала десятков и даже сотен машин, а время ожидания растягивалось до пяти часов. Так, Антон Ч. около 20:00 по местному времени отмечал, что, например, на одной из заправок «Газпрома» очередь состояла из 40 машин и двигалась «раз в 5-7 минут». Таким образом время ожидания составляло более четырех часов. Один из автовладельцев Иван М. написал:

«По 5 часов стоять пока еще нормой не стало. Пока что можно еще найти варианты в пределах 1-2 часов ожидания».

Экономист Янис Клюге, проанализировав данные «ГдеБенз», написал на своей странице в X, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 был доступен менее чем на 20% заправок в Петербурге. Он отметил, что совсем не работали более 60% АЗС города.

Как сообщила «Фонтанка», из 175 проанализированных изданием АЗС бензин оказался только на 55. По наблюдению журналистов, в среднем завезенный на заправки бензин заканчивался за три-четыре часа. Издание подчеркнуло:

«В нормальных условиях такого не бывает. Но сейчас на каждой АЗС с АИ-92, АИ-95 и даже АИ-98/100 выстраивается очередь: 50-100 машин сейчас — это норма. Так что водители вычерпывают завезенное топливо безостановочно. И даже ограничения в 30-50 литров не помогают».

По данным «Фонтанки», сложности с заправкой испытывали даже те автовладельцы, кто приехали на АЗС в 5-6 утра субботы.

В России с начала лета не утихает топливный кризис из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Как писал The Insider, украинские дроны бьют по самым труднозаменяемым узлам — так, чтобы нефтеперерабатывающий завод простаивал как можно дольше, а каждый удар обходился максимально дорого. Скорость ремонта отстает от темпа новых поражений: сказывается зависимость от санкционных импортных комплектующих. Ранее сообщалось, что переработка нефти в России упала до минимума за 20 лет.

В конце августа правительство России приняло постановление, разрешающее продавать на АЗС бензин и дизельное топливо пониженных экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В Минэнерго назвали решение «временной мерой» для стабилизации внутреннего рынка, которая будет действовать до 30 июня 2027 года. 

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Публикация:«В Петербурге выстроились многочасовые очереди за бензином. Топлива нет больше чем на половине АЗС»

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