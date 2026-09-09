Мощи Дмитрия Донского отправили на передовую, украинские военные «зачищают» выступ к северу от Лимана. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении сообщается о «зачистке» украинскими военными выступа площадью 200 кв. км севернее Лимана
- На константиновском направлении фиксируется переброска в район Константиновки украинских подкреплений
- На покровском направлении ВС РФ ведут инфильтрацию малыми группами в сторону Доброполья и Дружковки
- «Для духовного укрепления» российских военнослужащих на передовую отправлены мощи Дмитрия Донского
- Воздушные атаки нанесли существенный урон логистическим центрам всех крупнейших продуктовых сетей Украины
- Массированный налет на Новороссийск: четверо человек погибли, еще 29 человек получили ранения
- Опубликованы некрологи как минимум о трех погибших 26 августа в результате удара по Донецку офицеров ВС РФ
- Минобороны Украины: с начала года украинские НРК выполнили более 112 тысяч логистических и эвакуационных задач
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на северо-востоке Харьковской области.
Минобороны РФ заявило о захвате Озёрного на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, это село остается под контролем СОУ. Кроме того, The Insider отдельно разобрал правдоподобность российских сообщений об окружении украинских войск на северо-востоке региона.
На лиманском направлении сообщается о «зачистке» украинскими военными выступа площадью 200 кв. км севернее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
OSINT-исследователь Клеман Молен заявил, что украинские силы «зачистили» выступ площадью 200 кв. км к северу от Лимана в результате контрнаступательных действий, продолжавшихся с мая 2026 года, и тем самым ликвидировали угрозу флангового охвата Славянска. Он отмечает, что операция проводилась в обстановке строжайшей секретности, однако ВС РФ все равно наносили удары по территории, которая на тот момент считалась подконтрольной российским войскам. Молен также отрицает слухи об окружении крупной российской группировки, отмечая, что наступление продолжается и опубликованная им карта не отражает ситуации на текущий момент.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает о ситуации под Лиманом в панических тонах. В частности, он пишет, что село Ивановка на берегу Жеребца находится в окружении, и призывает оказать помощь оставшимся там российским военным.
На константиновском направлении фиксируется переброска в район Константиновки украинских подкреплений.
OSINT-ресурс Unit Observer сообщает, что в последнее время СОУ перебросили в район Константиновки 46-ю ОАэМБр, которая должна прикрыть отход отдельных подразделений 24-й ОМБр из района Часова Яра. Также авторы ресурса сообщают, что под Константиновку практически в полном составе переброшен Центр специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины, и предполагают, что там могут появиться и отдельные подразделения 33-го ОШП, поскольку тот был передан в оперативное подчинение 3-го армейского корпуса бригадного генерала Андрея Билецкого.
Билецкий, как сообщил его заместитель Родион Кудряшов, возглавит новую временную группировку войск «Центр», на которую будет возложена оборона почти всей территории Донецкой области, остающейся под контролем Украины. Кроме того, Unit Observer отмечает прибытие на константиновское направление 210-го ОШП, вероятно, приданного ведущему здесь оборону 19-му армейскому корпусу ВСУ.
На покровском направлении ВС РФ ведут инфильтрацию малыми группами в сторону Доброполья и Дружковки.
Исследователь Playfra сообщает, что российские военные продолжают «просачиваться» к северу от Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) и Торецкого, в том числе по направлению на Дружковку. Он отмечает успешные «зачистки» украинскими бойцами Новониколаевки и других населенных пунктов, однако считает это полумерами. По его мнению, необходимо пресечь саму возможность «просачиваний», как это было сделано в прошлом году во время ликвидации прорыва в сторону Доброполья.
Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ заняли Новоподгородное в Днепропетровской области к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и продолжают продвигаться. Карта DeepState не подтверждает этой информации, на ней лишь самая окраина Новоподгородного находится в «серой зоне».
Тем временем на передовую отправлены мощи Дмитрия Донского. Как сообщает Военный отдел Московского патриархата, ковчег с частицей мощей «находится в пути на линию боевого соприкосновения». Подчеркивается, что «для духовного укрепления воинов на фронт передана частица десницы великого князя — той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 9 сентября 196 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (165 БПЛА — 84% — были сбиты или подавлены), а также S8000 «Бандероль» и баллистических ракет «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 23 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Беспилотники атаковали пригородный поезд в Сумской области — это третий пассажирский поезд, подвергшийся атаке накануне. Пострадали 10 человек, загорелись локомотив и пассажирский вагон. Во время тушения пожара был нанесен повторный удар, сотрудники ГСЧС не пострадали.
В результате атаки прекратила выработку электроэнергии одна из теплоэлектростанций ДТЕК, сообщила компания накануне. С начала полномасштабного вторжения ее ТЭС подвергались атакам более 230 раз.
Беспилотники минувшей ночью атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Старокозаче» на границе Одесской области с Молдовой. Погибли два человека, еще трое пострадали, 16 человек эвакуировали. Повреждены инфраструктура пункта пропуска и автомобили, возникли пожары. Работа пункта пропуска временно остановлена.
Массированному комбинированному удару подвергся Николаев, сообщили в местной ОВА. Повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры, а также торговый центр, почтовый терминал и другие гражданские объекты. В результате атаки на Николаев и область погибла 70-летняя женщина, еще четыре человека, включая 15-летнего подростка, пострадали. Минобороны РФ заявило, что одной из целей был грузовой терминал «Ника-Тера», где якобы были поражены резервуары с топливом, склады и объекты, связанные с производством и хранением БПЛА.
Утром беспилотник попал в 24-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Удар пришелся на 11–12-й этажи, возник пожар, пострадали шесть человек, эвакуированы 23 жителя.
Реактивный беспилотник «Герань-4» пролетел около 500 км над территорией Молдовы и Румынии на высоте 7–8 км и после выработки топлива упал на территории Молдовы, сообщил OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика».
После серии ударов по продовольственным складам и логистическим центрам в киевских супермаркетах возникла нехватка отдельных товаров. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что уничтожены или серьезно повреждены логистические центры всех крупнейших сетей страны — Novus, ATБ, «Сільпо» и «Фора». В то же время, по его словам, запасов продовольствия достаточно и общего дефицита пока нет.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 8 сентября 107 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 9 сентября были перехвачены 596 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске в результате атаки беспилотников в ночь на 9 сентября погибли четверо человек, в том числе один ребенок. Еще 29 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три частных и пять многоквартирных домов, также нанесен ущерб детскому саду и зданию церкви, утверждает Кондратьев. Спутниковый сервис NASA FIRMS фиксирует многочисленные огневые точки на территории города. По кадрам очевидцев OSINT-аналитик Astra установил, что загорелся Новороссийский мазутный терминал. По информации авторов проекта OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, был поражен как минимум один резервуар на территории мазутного терминала порта. Также зафиксировано попадание в районе зернового терминала.
Зеленский заявил о ночной атаке на Новороссийск и о поражении нефтяного терминала и военных кораблей. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил комплексный удар по военно-морской базе Новороссийска. По его словам, поражены несколько кораблей, в том числе носители крылатых ракет. В Анапе уничтожены палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8, а в районе Геленджика — две РЛС «Каста-2Е2» и 92Н6 из состава ЗРК С-300/С-400, утверждает Бровди.
По информации главы региона, в Анапе пострадавших нет. Повреждены три частных дома и детский сад.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 7 сентября по 20:00 8 сентября стало известно как минимум о 26 погибших и 165 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Появились сведения о гибели третьего российского офицера в результате удара по командным пунктам в Донецке 26 августа. Согласно обнаруженным некрологам, в Донецке погиб подполковник Денис Павлов. Проект Russian Officers Killed in Ukraine также обнаружил некролог о полковнике Андрее Крестьянском, старшем преподавателе-инспекторе Центра подготовки руководящего состава соединений Минобороны РФ. Дата и место его гибели не указаны, однако исследователи допускают, что Крестьянский также мог погибнуть при ударе по командным пунктам в Донецке.
В бригаде «К-2» Сил беспилотных систем ВСУ сообщили, что уничтожили две боевые машины ЗРК «Бук» совместно с 45-й отдельной артиллерийской бригадой и 3-м армейским корпусом ВСУ, потратив несколько месяцев на их выслеживание. Украинский OSINT-ресурс In Factum отмечает, что системы ПВО были уничтожены ракетами HIMARS.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» обнародовал ранее не публиковавшиеся фотографии уничтоженных ЗРПК «Панцирь». По его сведениям, они были поражены летом в районе Санкт-Петербурга и населенного пункта Чалтырь в Ростовской области.
В Генштабе ВСУ отчитались, что СОУ поразили скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст» в Казачьей Бухте в Севастополе. В ведомстве добавили, что степень повреждений уточняется.
Канал «Военный Осведомитель» публикует кадр с уничтоженным украинским истребителем МиГ-29, который, как сообщается, был поражен реактивным дроном «Герань-4» на аэродроме Васильков в Киевской области.
Вооружения и военная техника
В Минобороны Украины сообщили, что на заседании в формате «Рамштайн» европейские партнеры Украины взяли на себя обязательства о поставках ЗУР, ракет «воздух — воздух», дронов и снарядов.
Министр обороны Евгений Хмара сообщил, что Украина заключит контракты на поставку ЗУР для ЗРК Patriot на средства из европейского кредита, однако эти ракеты будут поставлены в ближайшие годы, поэтому министр также призвал партнеров поставить 300 ракет прямо сейчас, чтобы получить позднее вновь произведенные взамен. Министр обороны Германии Борис Писториус уже заявил, что его страна срочно передаст Украине перехватчики PAC-2.
Ресурс German Aid to Ukraine сообщает, что в Германии вскоре начнется производство украинских реактивных дронов «Барс», первые из которых поступят СОУ уже 10 октября.
По данным Минобороны Украины, с начала года украинские НРК выполнили более 112 тысяч логистических и эвакуационных задач, из которых более 25 тысяч пришлись на август. The Insider разбирал развитие наземных беспилотников в ходе российско-украинской войны в отдельном материале.
В России построят гигафабрику аккумуляторов для беспилотников, которая должна производить батареи общей емкостью до 4 ГВт•ч в год. На субсидирование кредита выделяют до 10,5 млрд рублей, выяснил The Insider. Примечательно, что завод будет принадлежать компании «Инновационные энергетические системы» (ИНЭСИС), подконтрольной производителю беспилотников «Транспорт Будущего», бывший гендиректор которого был арестован в мае 2026 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
О главных событиях войны 8 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Глубокие «просачивания» ВС РФ на Добропольском выступе, возобновились российские воздушные налеты на Киев. Что происходит на фронте
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