Мощи Дмитрия Донского отправили на передовую, украинские военные «зачищают» выступ к северу от Лимана. Что происходит на фронте

Билецкий, как сообщил его заместитель Родион Кудряшов, возглавит новую временную группировку войск «Центр», на которую будет возложена оборона почти всей территории Донецкой области, остающейся под контролем Украины. Кроме того, Unit Observer отмечает прибытие на константиновское направление 210-го ОШП, вероятно, приданного ведущему здесь оборону 19-му армейскому корпусу ВСУ.

На покровском направлении ВС РФ ведут инфильтрацию малыми группами в сторону Доброполья и Дружковки.

Исследователь Playfra сообщает, что российские военные продолжают «просачиваться» к северу от Софиевки (до 2016 года — Артёмовка) и Торецкого, в том числе по направлению на Дружковку. Он отмечает успешные «зачистки» украинскими бойцами Новониколаевки и других населенных пунктов, однако считает это полумерами. По его мнению, необходимо пресечь саму возможность «просачиваний», как это было сделано в прошлом году во время ликвидации прорыва в сторону Доброполья.

Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ заняли Новоподгородное в Днепропетровской области к западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск) и продолжают продвигаться. Карта DeepState не подтверждает этой информации, на ней лишь самая окраина Новоподгородного находится в «серой зоне».

Тем временем на передовую отправлены мощи Дмитрия Донского. Как сообщает Военный отдел Московского патриархата, ковчег с частицей мощей «находится в пути на линию боевого соприкосновения». Подчеркивается, что «для духовного укрепления воинов на фронт передана частица десницы великого князя — той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 9 сентября 196 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (165 БПЛА — 84% — были сбиты или подавлены), а также S8000 «Бандероль» и баллистических ракет «Искандер-М». Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 23 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

Беспилотники атаковали пригородный поезд в Сумской области — это третий пассажирский поезд, подвергшийся атаке накануне. Пострадали 10 человек, загорелись локомотив и пассажирский вагон. Во время тушения пожара был нанесен повторный удар, сотрудники ГСЧС не пострадали.