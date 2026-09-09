Россия системно уничтожает продовольственные склады Украины. В Киеве возникли перебои с поставками продуктов

В Киеве возник дефицит некоторых продуктов после серии российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам. Gоставки в супермаркеты оказались нарушены, а украинские власти предупреждают о возможном росте цен. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что за последнее время были уничтожены или серьезно повреждены логистические центры всех крупнейших сетей страны — Novus, ATB, Silpo и Fora.

По словам Высоцкого, нынешняя волна ударов по такой инфраструктуре стала самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. Если в 2022 году Россия преимущественно атаковала экспортную аграрную инфраструктуру, а позднее — энергетику, то удары августа–сентября 2026 года министр называет систематической атакой на «внутреннюю гражданскую систему жизнеобеспечения». По его словам, Россия пытается разрушить логистику, обеспечивающую украинские города продовольствием. Он также утверждает, что дефицита продовольствия пока нет.

Власти предполагают, что из-за уничтожения складов продукты могут подорожать примерно на 2,5%, однако бизнес допускает значительно больший рост. Сооснователь Bureau of Wine, которой принадлежит сеть Goodwine, Дмитрий Крымский оценивает возможный эффект для отдельных товаров в 15%, пишет The Guardian. Только при ударе 1 сентября компания потеряла на складе под Киевом товаров на €4 млн.

Крымский отмечает, что проблема заключается не только в уничтоженных запасах. Компаниям приходится срочно перестраивать всю систему поставок: распределять товары между небольшими складами, искать подземные помещения и даже рассматривать перенос части запасов в Польшу. Из-за постоянных воздушных тревог сотрудники одного из складов могли работать лишь по три-четыре часа в сутки.

Россия одновременно наносит удары и по другой инфраструктуре, обеспечивающей повседневную жизнь. В последние недели были атакованы логистические центры интернет-магазинов и склады медикаментов. На одном из складов фармацевтической компании Biokon уничтожены запасы лекарств на три месяца, после чего компания приостановила работу. Удар также пришелся по одному из основных складов ВОЗ с гуманитарной помощью под Киевом.

При этом массовой скупки продуктов, как в первые месяцы российского вторжения в 2022 году, пока не наблюдается.