Россия и Украина обменялись массированными ударами: в Новороссийске горит мазутный терминал, в Украине атакован пункт пропуска с Молдовой

В ночь на 9 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами беспилотников. В Новороссийске в результате украинской атаки, по данным властей, погибли четыре человека, включая ребенка, еще 29 пострадали. В Украине российские дроны атаковали в том числе пункт пропуска на границе с Молдовой, где погибли два человека.

Основной удар украинских беспилотников по Краснодарскому краю пришелся на Новороссийск. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что среди 29 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад. В Анапе обломки беспилотника повредили еще три частных дома и детский сад, там пострадавших нет. Последствия атаки также зафиксированы в Крымском и Темрюкском районах.

Во время атаки в Новороссийске начались пожары на нескольких предприятиях. Издание ASTRA по опубликованным очевидцами кадрам геолоцировало один из пожаров на территории Новороссийского мазутного терминала. Предприятие входит в Новороссийский транспортный узел и занимается перевалкой нефтепродуктов. Пожар в районе Новороссийского мазутного терминала подтверждают и спутниковые данные системы NASA FIRMS, которая фиксирует тепловые аномалии. Согласно карте FIRMS, в районе терминала в ночь на 9 сентября тепловые отметки фиксировались с 02:05 до 03:45 по московскому времени. Наиболее интенсивные из них приходятся на 03:45.