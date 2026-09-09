Россия и Украина обменялись массированными ударами: в Новороссийске горит мазутный терминал, в Украине атакован пункт пропуска с Молдовой

В ночь на 9 сентября Россия и Украина обменялись массированными ударами беспилотников. В Новороссийске в результате украинской атаки, по данным властей, погибли четыре человека, включая ребенка, еще 29 пострадали. В Украине российские дроны атаковали в том числе пункт пропуска на границе с Молдовой, где погибли два человека.
Основной удар украинских беспилотников по Краснодарскому краю пришелся на Новороссийск. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что среди 29 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад. В Анапе обломки беспилотника повредили еще три частных дома и детский сад, там пострадавших нет. Последствия атаки также зафиксированы в Крымском и Темрюкском районах.
Во время атаки в Новороссийске начались пожары на нескольких предприятиях. Издание ASTRA по опубликованным очевидцами кадрам геолоцировало один из пожаров на территории Новороссийского мазутного терминала. Предприятие входит в Новороссийский транспортный узел и занимается перевалкой нефтепродуктов. Пожар в районе Новороссийского мазутного терминала подтверждают и спутниковые данные системы NASA FIRMS, которая фиксирует тепловые аномалии. Согласно карте FIRMS, в районе терминала в ночь на 9 сентября тепловые отметки фиксировались с 02:05 до 03:45 по московскому времени. Наиболее интенсивные из них приходятся на 03:45.
Мощность теплового излучения (FRP) в районе терминала достигает примерно 25–27 МВт, что соответствует категории «заметный пожар». При этом по одним данным FIRMS нельзя определить, что именно горело и какова площадь пожара: спутниковая система фиксирует тепловую аномалию, а ее расположение в районе мазутного терминала дополнительно подтверждает геолокацию пожара, сделанную ASTRA.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди подтвердил, что в ночь на 9 сентября украинские силы нанесли комплексный удар по военно-морской базе в Новороссийске. По его утверждению, в результате были уничтожены или повреждены несколько военных плавсредств, в том числе носители ракет. Бровди также утверждает, что в Анапе беспилотники СБС уничтожили палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и два радиолокационных комплекса. По его словам, речь идет о РЛС «Каста-2Е2» и РЛС 92Н6 из состава комплексов С-300/С-400 в районе Геленджика.