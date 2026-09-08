В России построят гигафабрику аккумуляторов для беспилотников. На субсидирование кредита выделяют до 10,5 млрд рублей

Правительство России направит до 10,46 млрд рублей на субсидирование льготного кредита для строительства завода литий-ионных аккумуляторов компании «Инновационные энергетические системы» (ИНЭСИС), подконтрольной производителю беспилотников «Транспорт будущего». Соответствующее распоряжение правительства от 7 сентября обнаружил The Insider.

Согласно документу, деньги из федерального бюджета получит Сбербанк — ему будут компенсировать недополученные доходы по льготному кредиту, предоставленному ИНЭСИС для строительства завода по производству литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт/ч в год. Стоимость непосредственно строительства найти не удалось.

Субсидии рассчитаны на несколько лет. В 2026 году на них предусмотрено до 491,9 млн рублей, в 2027-м — 1,78 млрд, в 2028-м — 1,9 млрд, а максимальная годовая сумма приходится на 2029 год — почти 2 млрд рублей. Всего до 2034 года размер субсидий может составить 10,461 млрд рублей. То есть деньги фактически расписаны на 2026–2034 годы, однако предельный срок действия бюджетного обязательства по проекту — 31 декабря 2040 года.

ИНЭСИС занимается производством аккумуляторов и тесно связан с российской отраслью беспилотной авиации. 85,81% компании принадлежит ООО «Транспорт будущего», следует из данных ЕГРЮЛ. «Транспорт будущего» называет себя одним из крупнейших российских разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем. На предприятии компании в Тольятти уже работают линии производства литий-ионных аккумуляторов для беспилотников, электронных плат, электродвигателей, винтов и других комплектующих.

В январе 2025 года Владимир Путин участвовал в открытии в Тольятти научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, якорным резидентом которого является «Транспорт будущего». Тогда же был запущен опытно-серийный цех ИНЭСИС по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт/ч в год. Таким образом, мощность нового предприятия, указанная в распоряжении правительства, должна быть примерно в 200 раз выше.

«Транспорт будущего» уже получал государственную поддержку. Компания является участником нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и резидентом Национальной технологической инициативы. По данным самой компании, в развитие проекта было инвестировано более 20 млрд рублей.

При этом в мае 2026 года бывший генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Козаренко руководил компанией с 2022 года до марта 2026-го и ранее был советником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Расследование ведет управление МВД по Белгородской области.

Как ранее писал The Insider со ссылкой на Avia.pro, уголовное дело связано с предполагаемым хищением около 70 млн рублей, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников. Следствие считает, что средства могли выводиться через дружественные организации, фактически не выполнявшие заявленные работы. По тем же данным, компания получила государственную субсидию в размере 4,5 млрд рублей на серийный выпуск 750 беспилотников вертикального взлета и посадки.

Сам «Транспорт будущего» официально позиционирует свою продукцию преимущественно как гражданскую — в частности, компания выпускает сельскохозяйственные беспилотники. Однако существуют свидетельства использования связанных с ней разработок российскими военными. «Новая газета Европа» писала, что беспилотник «Гектор», выпускаемый дочерней структурой «Транспорта будущего» «Дрон-сервис» и заявленный как сельскохозяйственный, используется российскими военными в Украине. Издание также сообщало о сотрудничестве компании с военно-учебным центром Тольяттинского государственного университета, где ведется подготовка операторов БПЛА.

Новый завод мощностью 4 ГВт/ч в год станет одним из крупнейших проектов формирующейся в России аккумуляторной промышленности. ИНЭСИС ранее заявляла, что предприятие должно полностью обеспечить потребности российской отрасли беспилотных авиационных систем в аккумуляторах.

Как ранее выяснил The Insider, Россия стремительно развивает собственное производство литий-ионных аккумуляторов, в том числе необходимых для FPV-дронов. В первом квартале 2025 года в страну ввезли более 6,6 тонны электролита для литий-ионных батарей и тетрафторбората лития в пересчете на электролит — при сохранении таких темпов годовой импорт более чем втрое превышал бы показатель 2024 года. Импорт оксида кобальта для аккумуляторной промышленности за год вырос примерно в 15 раз. Основными поставщиками сырья и оборудования выступают китайские компании.

Пока Россия остается зависимой от импортных компонентов и сырья, однако власти взяли курс на локализацию производства аккумуляторов. «Росатом» заявлял о намерении полностью локализовать производство литий-ионных батарей к 2030 году. Развитие собственной аккумуляторной промышленности может снизить зависимость российских производителей FPV-дронов от иностранных поставок и, соответственно, от возможности западных стран влиять на их производство с помощью экспортных ограничений.