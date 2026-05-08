В Белгороде арестовали бывшего гендиректора производителя беспилотников и экс-советника губернатора Самарской области Юрия Козаренко

Козаренко возглавил «Транспорт будущего» в 2022 году. В 2023 году компания запустила первую очередь завода по производству беспилотников в особой экономической зоне «Тольятти» в Самарской области. По данным «Коммерсанта», объем вложений в проект составил около 7 млрд рублей, из которых около 3 млрд рублей ушли на разработку моделей и строительство инфраструктуры.

В марте 2026 года сообщалось, что в компании сменился генеральный директор: вместо Козаренко этот пост занял Андрей Лебедев, ранее руководивший ключевыми проектами «Транспорта будущего». При этом Козаренко сохранил руководство рядом связанных с отраслью структур, включая «Аэролинк» и «Эра Аэро», а также двумя научно-производственными центрами беспилотных авиационных систем в Белгородской и Нижегородской областях.

В правительстве Самарской области «Коммерсанту» сообщили, что Козаренко был освобожден от обязанностей общественного советника губернатора 31 октября 2025 года. Тогда же, по данным издания, он покинул пост гендиректора «Транспорта будущего».