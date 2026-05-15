Силовики начали проверки производителей дронов, получавших гранты по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы»

В России начались проверки компаний, работающих в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) и получающих правительственные гранты. За последние дни силовики пришли сразу к двум крупным участникам отрасли — резидентам Национальной технологической инициативы (НТИ) и участникам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого в регионах России открываются научно-производственные центры (НПЦ БАС).

Дело «Транспорта будущего»

В Белгороде суд отправил под стражу бывшего генерального директора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко — экс-советника губернатора Самарской области. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал «Коммерсантъ», апелляция защиты на арест была отклонена Белгородским областным судом 8 мая. Расследование ведет управление МВД по Белгородской области.

По данным Avia.pro, уголовное дело связано с предполагаемым хищением около 70 млн рублей, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа по производству беспилотников. Следствие считает, что средства расходовались через дружественные организации, которые фактически не выполняли заявленные работы.

Издание также отмечает, что «Транспорт будущего» получил государственную субсидию в размере 4,5 млрд рублей на серийный выпуск 750 беспилотников вертикального взлета и посадки. При этом около 80% работ субподрядчик завершил лишь спустя год после окончания срока контракта, что, как утверждается, и стало поводом для проверки.

Козаренко — выходец из Белгородской области, выпускник Белгородского госуниверситета по специальности «Финансы». С 2012 года он работал в группе «Эфко», где возглавил инновационный центр. В 2022 году Козаренко стал руководителем «Транспорта будущего», который занялся разработкой и производством беспилотников. В 2023 году компания открыла первую очередь завода в ОЭЗ «Тольятти» стоимостью около 7 млрд рублей, а к концу 2024 года заявляла о выпуске 100 дронов в месяц с планами увеличить производство до 250 аппаратов.

В феврале 2026 года Юрий Козаренко получил премию «Национальный эксперт» от АНО «Национальные приоритеты», которая координирует нацпроект по беспилотным авиационным системам.

Дело «Лаборатории будущего»

Параллельно следственные действия прошли в екатеринбургском офисе другого крупного разработчика дронов — ООО «Лаборатория будущего» (FUTURELAB). Об этом 14 мая сообщило Ura.ru со ссылкой на источник. По данным издания, силовики изъяли бухгалтерские документы компании. В самой организации подтвердили факт «проверки», заявив, что продолжают работу в штатном режиме.

FUTURELAB занимается разработкой беспилотников и роботизированных комплексов с 2011 года. В конце 2025 года компания объявляла об открытии производств гражданских БАС в ОАЭ и Саудовской Аравии. Тогда заместитель директора компании Илья Шевелев заявлял о намерении сформировать «полноценную экосистему для беспилотных технологий» на Ближнем Востоке.

Что их объединяет, помимо «будущего»

И «Транспорт будущего», и «Лаборатория будущего» тесно связаны с государственными программами развития отрасли. Обе компании являются резидентами НТИ и участниками нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

«Транспорт будущего» совместно с НТИ открывал НПЦ БАС в Самаре — в церемонии участвовал Владимир Путин. Вместе с НТИ компания также запускала для развития отрасли беспилотников инвестиционный фонд «Визион» с заявленной капитализацией 10 млрд рублей.

«Лаборатория будущего» тоже сотрудничала с НТИ и получала государственные гранты на развитие беспилотных технологий, о чем компания сообщала на своем сайте. «Лаборатория будущего» прямо упоминается Фондом НТИ как пример «эффективного взаимодействия» с инфраструктурой НПЦ БАС. В публикациях о развитии отрасли компания регулярно фигурировала как один из российских производителей БАС, сотрудничающих с НТИ и использующих меры господдержки.

Формально «Лаборатория будущего» позиционирует себя как создателя флагманского проекта по починке дронами электросетей. Она развивает также собственную «Академию беспилотных авиационных систем», где обучают управлению дронами. Судя по публикациям компании и участников курсов, занятия проходят в том числе с участием инструкторов, связанных с войной в Украине — на некоторых пресс-фотографиях лица преподавателей скрыты и стоит хештег #СоюзВетерановСВО. В обучении, как следует из публикаций слушателей, участвуют в том числе подростки из Юнармии.