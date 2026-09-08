Глубокие «просачивания» ВС РФ на Добропольском выступе, возобновились российские воздушные налеты на Киев. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении украинские военные заявляют восстановление контроля над Могрицей к северо-востоку от Сум
- На харьковском направлении сообщается о продвижении российских войск на северо-востоке Харьковской области
- На лиманском направлении Z-каналы пишут об ухудшении ситуации для ВС РФ в районе Лимана
- На покровском направлении фиксируются глубокие российские «просачивания» в районе Доброполья
- После паузы на время визита делегации американских переговорщиков возобновились российские налеты на Киев
- Атака украинских беспилотников на Саратовский НПЗ: в Саратове пострадали 10 человек
- В небе над Курской областью столкнулись два истребителя Су-35С: один из пилотов погиб, второй получил ранения
- В ЕС разрешили Украине закупать за счет выделенного кредита «компоненты» для систем Patriot на €3,2 млрд
Обстановка на фронте
На сумском направлении украинские военные заявляют восстановление контроля над Могрицей к северо-востоку от Сум.
В батальоне беспилотных систем «Шершні Довбуша» 68-й отдельной аэромобильной бригады показали «флаговтык» в селе Могрица к северо-востоку от Сум. В кадре также присутствуют два мешка якобы с трупами российских военных, хотя момент удара по ним на видео не показан. Ранее российский «флаговтык» в этом населенном пункте выкладывали в канале «Северный Ветер», близком к российской группировке войск «Север». В ответ на украинское видео в «Северном Ветре» заверили, что Могрица остается под контролем ВС РФ, однако отказались приводить видео в подтверждение своих слов, чтобы не демаскировать позиции бойцов.
На харьковском направлении сообщается о продвижении российских войск на северо-востоке Харьковской области.
Минобороны РФ заявило о захвате Долгенького и Березников на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState (1, 2), эти населенные пункты остаются под контролем СОУ.
На лиманском направлении Z-каналы пишут об ухудшении ситуации для ВС РФ в районе Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Российский военблогер Анатолий Радов без подробностей сообщает об ухудшении ситуации на лиманском направлении, но при этом отвергает заявления коллег о том, что российским бойцам на этом участке дан приказ на отход, и утверждает, что ВС РФ продолжают удерживать там оборону. «Рыбарь» в свою очередь сообщает об украинских тактических успехах на направлении и не уверен, что ВС РФ сохраняют контроль над Шандриголово и окрестностями Лимана.
На покровском направлении фиксируются глубокие российские «просачивания» в районе Доброполья.
Исследователь Playfra сообщает о глубоких «просачиваниях» ВС РФ на Добропольском выступе: по его информации, российские военные инфильтрировались в Новотроицкое на трассе Доброполье — Краматорск, балку Брандушкин Яр к юго-востоку от него и в северные дома Райского к юго-западу от Дружковки. Анатолий Радов тем временем утверждает, что ВС РФ заняли Райское, но не то, про которое писал Playfra, а одноименный населенный пункт по другую сторону дороги на Дружковку. Согласно карте DeepState, оба Райских по-прежнему подконтрольны СОУ и отстоят от «серой зоны» более чем на 6 км.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 31 августа по 6 сентября площадь оккупированной ВС РФ территории Украины увеличилась на 54 кв. км, тогда как за неделю до этого — на 21 кв. км, а еще неделей ранее — на 42 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 109 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 сентября 166 беспилотников типа «Шахед» (более половины из них — реактивные) и БПЛА-имитаторов (142 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), а также 32 крылатых ракет Х-101, противокорабельных ракет «Оникс» и баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 / KN-23. Были сбиты две баллистические/противокорабельные и 31 крылатая ракета. Основными направлениями атаки стали Одесская и Киевская области. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 29 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.
Основной удар после паузы в налетах на время визита делегации американских переговорщиков пришелся на Киев, а также на Одесскую область.
В Киеве 8 августа в течение ночи и дня погибли пять человек, 23 пострадали. Спасатели тушили пожары и разбирали завалы в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Подольском и Днепровском районах Киева. Беспилотник атаковал здание украинского телеканала «Ми — Україна» во время прямого эфира, сообщил Владимир Зеленский. Здание частично разрушено, пострадали пять человек, число пострадавших может увеличиться. Возникший после удара пожар потушен.
Как пишет пророссийский Telegram-канал «Осведомитель», спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS утром 8 сентября фиксировал четыре возгорания в Киеве и Броварах после ночной атаки: в районе складского комплекса Amway в Броварах, два — возле контейнерного завода «Тандем» и еще один — в западной части Киева. Также сообщается о пожаре на заводе Tetra Pak на севере города, который на карте не отображается.
В Соломенском районе Киева разрушено здание супермаркета VARUS, рядом с магазином образовалась воронка, сообщает «РБК-Україна».
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в пригороде Одессы был атакован рынок. Известно о трех пострадавших.
Пресс-служба «Укрэнерго» сообщила, что из-за массированного удара произошли отключения электроэнергии в пяти регионах страны: Сумской, Донецкой, Винницкой, Запорожской и Киевской областях, а также в Киеве.
ТРК City Mall в Запорожье, принадлежащий компании Arricano, был накануне уничтожен в результате удара. В пресс-службе компании заявили о планах восстановить ТРК.
В городе Прилуки Черниговской области под обстрел попал ТЦ «Епіцентр», возник пожар.
БПЛА атаковали пассажирский поезд Киев — Сумы, сообщили в ГСЧС. Пострадавших нет, сотрудники компании «Укрзалізниця» заблаговременно вывели из поезда 90 человек.
Также был атакован региональный пассажирский поезд Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) — Запорожье. Поезд заранее остановили из-за угрозы атаки, пассажиров эвакуировали в мобильное укрытие — они не пострадали. Погибла проводница, которая, по информации компании «Укрзалізница», вернулась к составу после объявления эвакуации. В результате удара поезд загорелся.
Склад лекарств сетей «Аптека Доброго Дня» и «1СА Аптека» в Киевской области был уничтожен в результате удара 3 сентября. На складе находились сотни тонн медикаментов, предназначенных для пациентов в разных регионах Украины. Сотрудники предприятия не пострадали.
«Военкор» Владимир Романов публикует кадры последствий российского удара по стоянке грузовиков в Запорожье. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» в свою очередь приводит видео ударов по аналогичным стоянкам в Запорожье, Дачном и Павлограде.
Жители оккупированного Мелитополя сообщили в ночь на 8 сентября о сильном пожаре и вторичной детонации, пишет украинский мониторинговый канал Exilenova+. По информации канала Supernova+, в городе была поражена подстанция.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 7 сентября 32 беспилотников над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областями, Пермским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 8 сентября были перехвачены 384 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
В Саратове в результате атаки беспилотников пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, повреждены несколько домов. По информации издания Astra, целью атаки был Саратовский НПЗ. Украинский Telegram-канал Supernova+ пишет, что заводу нанесен ущерб.
О массированной атаке на Ростовскую область сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Генштаб ВСУ заявил об ударах 7–8 сентября по нескольким российским военным объектам. В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска беспилотников, в Черноморском в аннексированном Крыму и Железнодорожном в Запорожской области — пункты управления БПЛА, в районе Великой Новосёлки в Донецкой области — пункт управления российских войск.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» публикует видео с двумя горящими бензовозами — по информации канала, это российские военные топливозаправщики, пораженные 26 августа 2026 года в районе населенного пункта Самсоново в Донецкой области.
OSINT-проект «Око Гора» опубликовал карту активности украинских беспилотников над территорией РФ и оккупированными территориями Украины по состоянию на утро 8 сентября. Среди отмеченных целей — Саратовский НПЗ примерно в 620 км от границы. Авторы проекта отмечают, что на таких дистанциях эффективность БПЛА с винтовыми двигателями снижается, и считают перспективным переход украинских дальнобойных дронов на реактивные двигатели.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 6 сентября по 20:00 7 сентября стало известно как минимум о девяти погибших и 80 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Появились сведения о последствиях атаки на аэродром Таганрог-Центральный в Ростовской области в ночь на 7 сентября. По информации Telegram-канала «Абсолютно надійне джерело», уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден Ми-35 — экспортная модификация Ми-24.
Канал также сообщил о повреждении антенного поста РЛС из состава ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» на аэродроме Таганрог-Южный в Ростовской области в результате атаки в ночь на 2 сентября.
В Департаменте активных действий ГУР показали кадры удара по российскому фронтовому бомбардировщику Су-24М в Крыму. «Осведомитель» утверждает, что этот борт был неисправен, однако находит примечательным, что за ударом наблюдал украинский разведывательный БПЛА.
Z-каналы сообщили, что в Курской области столкнулись два истребителя Су-35С. По их сведениям, один из пилотов погиб, тогда как второй получил ранения. В Минобороны РФ инцидент не комментировали.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает встретиться с Дональдом Трампом в 20-х числах сентября, чтобы, в частности, обсудить поставку «зимнего пакета ПВО». Тем временем европейцы разрешили Украине закупать за пределами ЕС «компоненты» для систем Patriot на €3,2 млрд за счет европейского кредита, сообщил чиновник ЕС изданию «Суспільне». Первыми будут закуплены ЗУР для ЗРК Patriot. Франция и Италия работают над передачей Украине ЗРК SAMP/T и ЗУР к ним, сообщили источники «Укрінформ». Кроме того, Великобритания сообщила, что выделит £100 млн на ПВО для Украины на зиму, в том числе на ЗУР для Patriot.
В украинском государственном кластере оборонных технологий Brave1 сообщили, что одна из компаний — участников кластера создала неназванное средство ПВО, способное сбивать российские ракеты-дроны «Бандероль». Там добавили, что сейчас имеется несколько таких продуктов и идет работа над их развитием и масштабированием.
О главных событиях войны 7 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные записывают видео из «освобожденного» Путиным Святогорска, прекращение налетов на Киев и Москву. Что происходит на фронте
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