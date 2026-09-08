Глубокие «просачивания» ВС РФ на Добропольском выступе, возобновились российские воздушные налеты на Киев. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении украинские военные заявляют восстановление контроля над Могрицей к северо-востоку от Сум

На харьковском направлении сообщается о продвижении российских войск на северо-востоке Харьковской области

На лиманском направлении Z-каналы пишут об ухудшении ситуации для ВС РФ в районе Лимана

На покровском направлении фиксируются глубокие российские «просачивания» в районе Доброполья

После паузы на время визита делегации американских переговорщиков возобновились российские налеты на Киев

Атака украинских беспилотников на Саратовский НПЗ: в Саратове пострадали 10 человек

В небе над Курской областью столкнулись два истребителя Су-35С: один из пилотов погиб, второй получил ранения

В ЕС разрешили Украине закупать за счет выделенного кредита «компоненты» для систем Patriot на €3,2 млрд

Обстановка на фронте

На сумском направлении украинские военные заявляют восстановление контроля над Могрицей к северо-востоку от Сум.

В батальоне беспилотных систем «Шершні Довбуша» 68-й отдельной аэромобильной бригады показали «флаговтык» в селе Могрица к северо-востоку от Сум. В кадре также присутствуют два мешка якобы с трупами российских военных, хотя момент удара по ним на видео не показан. Ранее российский «флаговтык» в этом населенном пункте выкладывали в канале «Северный Ветер», близком к российской группировке войск «Север». В ответ на украинское видео в «Северном Ветре» заверили, что Могрица остается под контролем ВС РФ, однако отказались приводить видео в подтверждение своих слов, чтобы не демаскировать позиции бойцов.

На харьковском направлении сообщается о продвижении российских войск на северо-востоке Харьковской области.

Минобороны РФ заявило о захвате Долгенького и Березников на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState (1, 2), эти населенные пункты остаются под контролем СОУ.

На лиманском направлении Z-каналы пишут об ухудшении ситуации для ВС РФ в районе Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Российский военблогер Анатолий Радов без подробностей сообщает об ухудшении ситуации на лиманском направлении, но при этом отвергает заявления коллег о том, что российским бойцам на этом участке дан приказ на отход, и утверждает, что ВС РФ продолжают удерживать там оборону. «Рыбарь» в свою очередь сообщает об украинских тактических успехах на направлении и не уверен, что ВС РФ сохраняют контроль над Шандриголово и окрестностями Лимана.

На покровском направлении фиксируются глубокие российские «просачивания» в районе Доброполья.

Исследователь Playfra сообщает о глубоких «просачиваниях» ВС РФ на Добропольском выступе: по его информации, российские военные инфильтрировались в Новотроицкое на трассе Доброполье — Краматорск, балку Брандушкин Яр к юго-востоку от него и в северные дома Райского к юго-западу от Дружковки. Анатолий Радов тем временем утверждает, что ВС РФ заняли Райское, но не то, про которое писал Playfra, а одноименный населенный пункт по другую сторону дороги на Дружковку. Согласно карте DeepState, оба Райских по-прежнему подконтрольны СОУ и отстоят от «серой зоны» более чем на 6 км.

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 31 августа по 6 сентября площадь оккупированной ВС РФ территории Украины увеличилась на 54 кв. км, тогда как за неделю до этого — на 21 кв. км, а еще неделей ранее — на 42 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 109 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 сентября 166 беспилотников типа «Шахед» (более половины из них — реактивные) и БПЛА-имитаторов (142 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), а также 32 крылатых ракет Х-101, противокорабельных ракет «Оникс» и баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 / KN-23. Были сбиты две баллистические/противокорабельные и 31 крылатая ракета. Основными направлениями атаки стали Одесская и Киевская области. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 29 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.

Основной удар после паузы в налетах на время визита делегации американских переговорщиков пришелся на Киев, а также на Одесскую область.

В Киеве 8 августа в течение ночи и дня погибли пять человек, 23 пострадали. Спасатели тушили пожары и разбирали завалы в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Подольском и Днепровском районах Киева. Беспилотник атаковал здание украинского телеканала «Ми — Україна» во время прямого эфира, сообщил Владимир Зеленский. Здание частично разрушено, пострадали пять человек, число пострадавших может увеличиться. Возникший после удара пожар потушен.