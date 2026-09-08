ЕС согласился закупить для Украины ракеты для систем ПВО Patriot на €3,2 млрд. Ранее передать такие ракеты потребовали от Испании и Греции

Страны Евросоюза согласовали выделение €3,2 млрд Украине на закупку ракет-перехватчиков для американских комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что государства НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты систем Patriot.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, страны ЕС согласились сделать исключение и позволить Киеву закупить «важнейшие компоненты для систем ПВО Patriot». По ее словам, выделенные на эти цели €3,2 млрд позволят стране «лучше защитить небо от неизбирательных атак России». Речь идет о деньгах из ранее согласованной в ЕС суммы в €90 млрд: с их помощью должны финансироваться закупки вооружений для Украины европейского или украинского производства.

Как отметило агентство Bloomberg, европейские страны ускорились с согласованием закупки ракет ПВО в преддверии зимы. Неназванные собеседники издания заверили, что ракеты для комплексов Patriot будут доставлены Украине до наступления холодов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что стране необходимо как минимум 300 таких ракет к началу зимы.

Ни Урсула фон дер Ляйен, ни СМИ не уточнили, у кого именно будут закуплены ракеты. Ранее сообщалось, что среди союзников Украины Испания и Греция обладают одними из крупнейших арсеналов ракет-перехватчиков Patriot. Кроме того, у части ракет, хранящихся у этих двух стран, подходит к концу срок годности.

В связи с этим страны НАТО и Евросоюза начали оказывать давление на Афины и Мадрид, требуя от них согласиться на поставки ракет для Patriot Киеву. Греция настаивала, что Patriot нужны ей самой — на фоне давнего противостояния с Турцией.