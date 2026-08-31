НАТО и ЕС требуют от Испании и Греции передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot. Киев попросил о срочных поставках

Страны НАТО и Евросоюза оказывают давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты для американских комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Вопрос передачи ракет включен в повестку встречи министров обороны и иностранных дел государств ЕС, которая пройдет 1–2 сентября в Дублине. Греция отказывается поставлять Украине такое вооружение, настаивая, что оно необходимо для ее собственной обороны.

По данным агентства, в частности, предлагается вариант покупки ракет для Patriot Норвегией перед передачей их Украине. Ожидается, что вопрос будет обсуждаться во вторник и среду на встрече европейских министров в Дублине. Помимо стран ЕС, к дискуссиям присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии.

Как отмечает Bloomberg, среди союзников Киева Испания и Греция обладают одними из крупнейших арсеналов ракет-перехватчиков Patriot. Кроме того, у части ракет, хранящихся у этих двух стран, подходит к концу срок годности. В Греции настаивают, что Patriot нужны ей самой – на фоне давнего противостояния с Турцией. Такой позиции придерживаются и другие страны. Например, Германия считает, что передача дополнительных комплексов Patriot поставит под угрозу ее безопасность. США также истощили свои запасы за время войны с Ираном.

Ранее украинские власти призвали союзников срочно осуществить дополнительные поставки ПВО. Президент страны Владимир Зеленский 5 августа говорил, что с начала 2026 года Украина получает почти втрое меньше ракет ПВО, чем прежде, в том числе из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Во время встречи с главой Эстонии Аларом Карисом в конце августа Зеленский заявил:

«Если честно, не буду говорить, от какой страны, еще немного зашло ракет в Patriot. Сколько – не могу сказать, но немного. Надо больше».

На днях Минобороны России отчиталось о подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины.