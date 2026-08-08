Зеленский: Украина будет ежемесячно получать от США ракеты для Patriot. В Вашингтоне этого не подтверждали

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев договорился с Вашингтоном о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом он объявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. О каком количестве и типе перехватчиков идет речь, когда начнутся поставки и за чей счет их будут оплачивать, он не уточнил.

По словам Зеленского, даже регулярных поставок из США будет недостаточно для защиты украинских городов. Киев также обсуждает передачу ракет с европейскими странами, в том числе с Германией, Польшей, Нидерландами и государствами Северной Европы.

На момент публикации Белый дом и Пентагон публично не подтверждали договоренность, о которой сообщил Зеленский. Неизвестно, будут ли ракеты передавать непосредственно из американских запасов, закупать у производителя или получать через европейских союзников.

В последние недели сигналы из Вашингтона о поставках Patriot были противоречивыми. Как писал The Insider со ссылкой на Financial Times, Дональд Трамп отказал Зеленскому в просьбе о дополнительных ракетах, объяснив, что они нужны самим США для защиты американских объектов и союзников в Персидском заливе. Неизвестно, касался ли этот отказ того же механизма, о котором теперь рассказал украинский президент.

Одновременно США продолжают переговоры с Киевом о возможном производстве перехватчиков Patriot в Украине. На саммите НАТО в Анкаре Трамп пообещал предоставить лицензию, однако позднее сказал, что окончательного соглашения нет. Как пишет агентство Reuters, даже после заключения сделки до получения Киевом первых ракет пройдет не менее года.

Украина тем временем столкнулась с острым дефицитом перехватчиков. Зеленский сообщал, что в 2026 году союзники передали втрое меньше ракет для систем ПВО, чем за тот же период прошлого года. Во время одной из недавних российских атак украинская ПВО не перехватила ни одну из 24 баллистических ракет и четырех ракет «Циркон».

Запасы Patriot сократились и у самих США после войны с Ираном. По оценке Центра стратегических и международных исследований, которую приводит Reuters, с февраля по июль американские силы израсходовали около 65% имевшихся перехватчиков. Вашингтон заключил многомиллиардные контракты на расширение производства, однако быстро восполнить запасы не удастся.

Комплексы Patriot остаются главным средством Украины для перехвата российских баллистических ракет. В Киеве предупреждают, что без новых поставок Россия сможет значительно усилить удары по энергетической инфраструктуре предстоящей зимой.