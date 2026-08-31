Военное министерство США заключило контракты, которые позволят втрое нарастить выпуск ракет для Patriot и вчетверо — для THAAD

Военное министерство США подписало два рамочных соглашения с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin. Документы запускают семилетние контракты многолетних закупок (MYP), цель которых — нарастить объемы производства и ускорить поставки ключевых компонентов ЗУР для программ THAAD и Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Заместитель главы военного министерства по закупкам и обеспечению Майкл Даффи заявил:

«Сегодняшнее объявление — пример того, как меняется наше партнерство с промышленностью, чтобы расширять „Арсенал свободы“, опережать возникающие угрозы и гарантировать, что бойцу никогда не придется вступать в равный бой».

По его словам, General Dynamics и Lockheed Martin «откликнулись на призыв», а Пентагон сокращает бюрократические процедуры и сроки и быстро масштабирует внутренние производственные мощности.

General Dynamics должна обеспечить ускоренное наращивание выпуска узкоспециализированных компонентов перехватчиков. Среди производственных задач, зафиксированных в новых соглашениях, — трехкратное увеличение мощностей по выпуску ЗУР PAC-3 MSE, четырехкратное — по THAAD, а также рост производства корпусов двигателей, корпусов и средних секций головок самонаведения и систем сброса обтекателей.

Финансирование соглашений зависит от ежегодных ассигнований Конгресса. При этом договоренности гарантируют минимальные ежегодные объемы закупок, что, как утверждают в министерстве, дает промышленности устойчивый долгосрочный сигнал спроса и позволяет General Dynamics и ее поставщикам нижнего уровня вкладываться в расширение штата, оптовые закупки материалов и модернизацию предприятий.

Запасы американских ЗУР значительно сократились после войны с Ираном. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с февраля по июль американские силы израсходовали около 65% имевшихся ракет, а к концу июля в запасах оставалось лишь около 800 ракет PAC-3 при годовом выпуске порядка 650 штук. The Washington Post писала, что только за первый месяц боев США потратили свыше тысячи ракет для Patriot и THAAD, а Дональд Трамп из-за нехватки боеприпасов устроил разнос главе военного ведомства Питу Хегсету. Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщал, что в 2026 году союзники передали втрое меньше ракет для систем ПВО, чем за тот же период прошлого года.