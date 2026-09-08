Российский дрон атаковал здание телеканала «Мы — Украина» во время прямого эфира, пострадали пять человек

Российский ударный беспилотник атаковал здание украинского телеканала «Мы — Украина», участвующего в телемарафоне «Единые новости». В момент удара журналисты находились в эфире. По предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, здание телеканала частично разрушено. После атаки там начался пожар, который уже потушили сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте продолжают работать экстренные службы.

«Сегодня Россия нанесла удар по медиа, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала „Мы — Украина“ телемарафона „Единые новости“. Просто посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире», — заявил Зеленский.

Президент Украины уточнил, что на данный момент известно о пяти пострадавших, однако их число еще может увеличиться.

«„Шахеды“ против медиа — это новая страница российской деградации, и на это точно должна быть реакция Европы и мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по жизни. Россию надо остановить, и возможно это только совместными усилиями», — сказал Зеленский.