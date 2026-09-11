ВС РФ наращивают группировку в районе Доброполья, приток добровольцев на военную службу в России сократился на 20%. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На славянском направлении отмечается уничтожение воздушным ударом очередного моста в Славянске
- На константиновском направлении продолжаются бои в городской застройке Константиновки
- На покровском направлении сообщается о наращивании группировки ВС РФ в районе Доброполья
- Российский удар по торговому центру в Павлограде: пять человек погибли, еще 67 человек получили ранения
- В Волгоградской области атаковано предприятие — производитель катализаторов горения для твердого ракетного топлива
- Налет украинских беспилотников на Пермский край: поражены два химических комбината
- В августе 2026 года приток добровольцев на военную службу в России сократился на 20%
- Еврокомиссия разрешила использовать €6,1 млрд из кредита Украине на закупку БПЛА и перехватчиков для ЗРК Patriot
Обстановка на фронте
На славянском направлении отмечается уничтожение воздушным ударом очередного моста в Славянске.
ВС РФ ударами КАБ уничтожили железнодорожный мост, соединявший центр Славянска с восточными пригородами, сообщает OSINT-исследователь под ником AMK Mapping. Ранее российские войска неоднократно атаковали мосты в Славянске, Краматорске и их окрестностях.
На константиновском направлении продолжаются бои в городской застройке Константиновки.
OSINT-исследователь Клеман Молен обращает внимание на геопривязку российского удара по украинской позиции БПЛА, которая, как сообщается, находилась в Дружковке, но на самом деле — в Константиновке. По мнению исследователя, присутствие в городе украинских дроноводов может служить дополнительным подтверждением того, что бои за город продолжаются, а ВС РФ не имеют возможности развернуть наступление на Дружковку.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что в последние примерно три дня российские военные практически пперестали «просачиваться» в Константиновку. По его мнению, это может объясняться тем, что в командовании ВС РФ поняли бесперспективность таких инфильтраций и перенесли усилия на фланги Константиновки или же признали город формально взятым; не исключен и вариант с перегруппировкой.
На покровском направлении сообщается о наращивании группировки ВС РФ в районе Доброполья.
OSINT-ресурс Unit Observer сообщает, что ВС РФ перебросили большую часть сил 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии в район Добропольского выступа, чтобы развить наступление на Дружковку и Краматорск. В результате, по сведениям ресурса, на участке от Комара до Удачного в Донецкой области осталось всего несколько российских резервных полков. Это особенно примечательно, поскольку в том числе в районе Комара проходят украинские наступательные действия.
Тем временем Минобороны РФ заявило о захвате Новогришина к юго-западу от Доброполья. На карте DeepState это село остается под контролем СОУ.
На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении к северо-западу от Терноватого.
Минобороны РФ заявило о захвате Зоревки к северо-западу от Терноватого. Согласно карте DeepState, Зоревка остается под контролем Украины.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что изменения на карте DeepState за август составили в общей сложности 5 кв. км в пользу России. В частности, ВС РФ захватили 26 кв. км в Донецкой области, 7,2 кв. км — в Харьковской и потеряли 19,2 кв. км в Днепропетровской области и 10,4 кв. км — в Запорожской. Следует отметить, что украинские успехи, отраженные на карте DeepState, относятся к предыдущим месяцам. Вместе с тем там не отмечены итоги украинского контрнаступления на лиманском направлении.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 11 сентября 161 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (138 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), а также S8000 «Бандероль». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
В результате удара беспилотником по ТРЦ в центре Павлограда накануне погибли пять человек, еще 67 получили ранения, в том числе дети, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Повреждены расположенные рядом здания и объекты бизнеса, уничтожены остановка общественного транспорта, торговые павильоны и около десяти автомобилей. 11 сентября в городе объявлено днем траура.
Накануне вечером беспилотники атаковали Гостомель в Киевской области. После удара возник крупный пожар. Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко написал, что загорелся гражданский склад. По предварительной информации, пострадавших нет. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» отмечает, что на видео пожара слышна небольшая вторичная детонация, однако значительно менее интенсивная, чем при предыдущих взрывах складов с боеприпасами в Киевской области. «Военкор» Владимир Романов утверждает, что загорелись два крупных склада PAKLINE Logistics с ГСМ.
В Киеве в результате ударов минувшей ночью пострадали 8 человек, поврежден многоэтажный жилой дом.
Реактивные беспилотники утром ударили по двум АЗС «Укрнафты» в Днепровском и Оболонском районах Киева. По одной из АЗС был нанесен повторный удар. Согласно информации мэра Виталия Кличко, два человека погибли, восемь пострадали. Накануне БПЛА упал на территории АЗС в Голосеевском районе Киева, пострадали четыре человека.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 10 сентября 97 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 11 сентября были перехвачены 777 БПЛА над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областями, Пермским краем, Марий Эл, Удмуртией, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Каспийского морей.
В результате атаки 9 сентября на Пуровском заводе по переработке газового конденсата компании НОВАТЭК в Ямало-Ненецком автономном округе поражена установка осушки сжиженных углеводородных газов, сообщает OSINT-проект «КіберБорошно». Эта установка необходима для доведения продукции до экспортных стандартов. Пуровский завод перерабатывает весь деэтанизированный газовый конденсат с месторождений НОВАТЭК — в 2024 году объем переработки составил 13,2 млн тонн.
Также «КіберБорошно» приводит снимок аэродрома Анапы за 10 августа, на котором, как считают аналитики, экскаватор сгребает обломки уничтоженного истребителя Су-33 (об уничтожении самолета этого типа 9 августа заявлял командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди).
По словам тульского губернатора Дмитрия Миляева, ночью в регионе сбили 26 дронов. Два человека погибли, еще трое получили ранения. Что именно подверглось удару, чиновник не уточнил.
Два человека пострадали при атаке на Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в Волгограде были повреждены многоквартирный дом и территория «промышленного предприятия». OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ со ссылкой на Fire Point пишет, что ракетами FP-5 «Фламiнго» атакован завод «Волгоградпромпроект». По предварительным данным, несколько ракет попали в главный цех предприятия. «Волгоградпромпроект» находится под санкциями США за работу на российский ВПК и производит, в частности, ферроценсодержащие катализаторы горения для твердого ракетного топлива.
Беспилотники атаковали логистический комплекс Ozon в Саратове, компания подтвердила удар и временно приостановила прием и доставку новых заказов в регионе. Работники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Кроме того, OSINT-анализ Astra выявил пожар на Саратовском НПЗ, который ранее подвергался атакам не менее 16 раз. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о повреждении жилых домов в Саратове и десяти пострадавших, в том числе трех детях.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ.
Также минувшей ночью беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане. Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ опубликовали видео, снятые местными жителями, на которых слышны звуки взрывов.
В Пермском крае утром беспилотники атаковали два промышленных объекта, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его информации, пострадавших нет, власти проводят мониторинг воздуха. По информации канала Exilenova+, один из атакованных объектов — филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“» в Березниках. OSINT-аналитик Astra по видео очевидцев подтвердил, что атакован именно химкомбинат «Азот». Предприятие площадью около 140 га производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, азотную кислоту и другую химическую продукцию, в 2025 году оно выпустило 2,35 млн тонн продукции. По предварительной оценке «КіберБорошно», беспилотник Ан-196 «Лютий» мог попасть в цех химводоподготовки, снабжающий деминерализованной водой оборудование установок синтеза аммиака. Его повреждение может привести к остановке производства аммиака.
Вторым атакованным в Пермском крае объектом, по информации Exilnova+, был комбинат «Метафракс Кемикалс» в Губахе. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует в городе пожар на территории промышленной зоны. Завод уже был неоднократно атакован и является одним из крупнейших российских производителей метанола, а также выпускает продукцию, которая в том числе может использоваться при производстве взрывчатых веществ. Последствия атаки уточняются. Владимир Зеленский подтвердил атаку на предприятие.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 сентября по 20:00 10 сентября стало известно как минимум о 21 погибшем и 214 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В августе 2026 года в России заключали около тысячи новых контрактов с Минобороны РФ в день, подсчитал научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге на основе расходов региональных бюджетов. Это примерно на 20% меньше, чем в августе 2025 года. Всего с начала 2026 года до конца августа, по его оценке, заключено около 234 тысяч контрактов против 260 тысяч за тот же период прошлого года. Вместе с этим выплаты за заключение контракта продолжают расти, а расходы на набор все сильнее давят на региональные бюджеты: в некоторых регионах ради них сокращают гражданские расходы и выплаты семьям погибших военных.
Вооружения и военная техника
Правительство Канады согласовало пакет помощи Украине стоимостью в 350 млн канадских долларов ($250 млн). Об этом объявил премьер-министр страны во время визита в Канаду Владимира Зеленского. По его сведениям, в пакет войдут ЗУР, заказанные в США по программе PURL.
Еврокомиссия одобрила использование €6,1 млрд из суммы кредита, ранее выданного Украине, на закупку БПЛА и ЗУР для ЗРК Patriot, в том числе по программе PURL, сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
О главных событиях войны 10 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: «Серая зона» распространяется к северу от Константиновки, украинские беспилотники долетели до Нового Уренгоя. Что происходит на фронте
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