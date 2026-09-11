ВС РФ наращивают группировку в районе Доброполья, приток добровольцев на военную службу в России сократился на 20%. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На славянском направлении отмечается уничтожение воздушным ударом очередного моста в Славянске

На константиновском направлении продолжаются бои в городской застройке Константиновки

На покровском направлении сообщается о наращивании группировки ВС РФ в районе Доброполья

Российский удар по торговому центру в Павлограде: пять человек погибли, еще 67 человек получили ранения

В Волгоградской области атаковано предприятие — производитель катализаторов горения для твердого ракетного топлива

Налет украинских беспилотников на Пермский край: поражены два химических комбината

В августе 2026 года приток добровольцев на военную службу в России сократился на 20%

Еврокомиссия разрешила использовать €6,1 млрд из кредита Украине на закупку БПЛА и перехватчиков для ЗРК Patriot

Обстановка на фронте

На славянском направлении отмечается уничтожение воздушным ударом очередного моста в Славянске.

ВС РФ ударами КАБ уничтожили железнодорожный мост, соединявший центр Славянска с восточными пригородами, сообщает OSINT-исследователь под ником AMK Mapping. Ранее российские войска неоднократно атаковали мосты в Славянске, Краматорске и их окрестностях.

На константиновском направлении продолжаются бои в городской застройке Константиновки.

OSINT-исследователь Клеман Молен обращает внимание на геопривязку российского удара по украинской позиции БПЛА, которая, как сообщается, находилась в Дружковке, но на самом деле — в Константиновке. По мнению исследователя, присутствие в городе украинских дроноводов может служить дополнительным подтверждением того, что бои за город продолжаются, а ВС РФ не имеют возможности развернуть наступление на Дружковку.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что в последние примерно три дня российские военные практически пперестали «просачиваться» в Константиновку. По его мнению, это может объясняться тем, что в командовании ВС РФ поняли бесперспективность таких инфильтраций и перенесли усилия на фланги Константиновки или же признали город формально взятым; не исключен и вариант с перегруппировкой.

На покровском направлении сообщается о наращивании группировки ВС РФ в районе Доброполья.

OSINT-ресурс Unit Observer сообщает, что ВС РФ перебросили большую часть сил 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии в район Добропольского выступа, чтобы развить наступление на Дружковку и Краматорск. В результате, по сведениям ресурса, на участке от Комара до Удачного в Донецкой области осталось всего несколько российских резервных полков. Это особенно примечательно, поскольку в том числе в районе Комара проходят украинские наступательные действия.