«Серая зона» распространяется к северу от Константиновки, украинские беспилотники долетели до Нового Уренгоя. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате очередных населенных пунктов в приграничной полосе
- На константиновском направлении атаки ВС РФ ведут к распространению «серой зоны» к северу от Константиновки
- В августе 2026 года российская авиация запустила по территории Украины 8 673 управляемые авиабомбы
- Удар реактивного беспилотника по торговому центру в Сумах — два человека погибли, еще 20 человек пострадали
- Спутниковые снимки подтверждают вывод из строя 60% установленной мощности Киришского НПЗ после налета БПЛА
- Беспилотники атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком округе — на удалении 2800 км от границы с Украиной
- В результате налета на военно-морскую базу Новороссийска поражены три корабля-носителя крылатых ракет
- В Украине идентифицировали не менее 28 391 иностранца из 136 стран из состава ВС РФ
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате очередных населенных пунктов в приграничной полосе.
Минобороны РФ заявило о захвате Зарубинки на северо-востоке Харьковской области и приграничной Гоптовки к северу от Харькова. Согласно карте DeepState, Зарубинка и Гоптовка остаются под контролем СОУ.
На константиновском направлении атаки ВС РФ ведут к распространению «серой зоны» к северу от Константиновки.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в районе Константиновки, обходя город с запада, в результате чего «серая зона» дошла почти до Осыково к северу от города. Также проект отметил расширение российской зоны контроля в районе Червоного в «кармане» к западу от Часова Яра.
На покровском направлении в составе украинских сил формируется группировка войск «Азов».
В СОУ сформируют группировку войск «Азов», которую возглавит бригадный генерал Денис Прокопенко (в настоящее время он командует 1-м корпусом Нагцвардии Украины «Азов»). Ранее стало известно о создании группы войск «Центр», которую возглавит командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Вместе группировки будут отвечать за оборону Донецкой области.
В августе 2026 года российская авиация запустила по территории Украины 8 673 КАБ, сообщил OSINT-аналитик Клеман Молен, которому удалось нанести на карту места применения 63% из них. По его подсчетам, впервые с апреля больше всего ударов пришлось на участок Покровска (до 2016 года — Красноармейск), Доброполья и Дружковки, на втором месте оказался гуляйпольский участок на запорожском направлении, далее следуют район реки Волчьей на южно-донецком направлении, а также славянское, лиманское и купянское направления.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 сентября 149 беспилотников типа «Шахед» (половина из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (128 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в 13 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.
Накануне утром дрон атаковал электропоезд Харьков — Изюм на железнодорожной станции возле села Искра Харьковской области. В результате попадания загорелась задняя часть состава, пострадали шесть человек.
Реактивный беспилотник накануне вечером ударил по ТЦ «Мануфактура» в центре Сум. Погибли 21-летние молодой человек и девушка, еще 20 человек пострадали, в том числе три девушки 15–16 лет. Повреждены здание торгового центра и автомобили на парковке, возник пожар.
Минувшей ночью беспилотники атаковали Кривой Рог, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома.
В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) было несколько раз атаковано предприятие пищевой промышленности. Погибли два человека, еще пятеро ранены, сообщили власти региона. Повторный удар пришелся на парковку и проезжую часть, отмечает «Суспільне». Загорелись 12 легковых машин и два микроавтобуса, добавили в ГСЧС. Появилась информация (1, 2) об ударе по Днепровскому маслоэкстракционному заводу в Днепре, выпускающему, в частности, подсолнечное масло под брендом «Олейна». Атаку на предприятие подтвердил мэр города Борис Филатов.
В Хмельницком после падения обломков сбитого беспилотника возник пожар на территории рынка. Во время работы спасателей произошла повторная детонация, в результате которой пострадали четыре сотрудника ГСЧС, их госпитализировали, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
На юге правобережной части Киева, около торгового центра Respublika Park рядом с аэропортом «Жуляны», утром была атакована заправка, пострадали четверо. В пригороде рядом, в Обуховском районе Киевской области, загорелся склад — там погиб один человек и еще один получил травмы. Еще одна женщина была ранена в Фастовском районе на юго-западе от Киева, там было повреждено здание ветеринарной клиники и частный дом.
Два гражданина Азербайджана погибли, еще двое получили ожоги в результате налета дронов на буксир TEDY около Одессы. Минобороны РФ отчиталось об ударе по буксиру, сопровождавшему суда в Одесский порт. Российское ведомство не назвало атакованное судно, однако тип, район и время удара совпадают с сообщениями об атаке на TEDY.
Киевская областная прокуратура объявила подозрение руководителю одного из подразделений обеспечения СБУ после гибели 35 человек в селе Милая Киевской области в результате российского удара 28 августа и последующей детонации боеприпасов. По версии следствия, склад боеприпасов был размещен рядом с жилой застройкой, не отвечал требованиям безопасности и не был должным образом согласован. Чиновника подозревают в бездействии военной власти в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 сентября 108 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 10 сентября были перехвачены 448 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Каспийского и Чёрного морей.
Спутниковые снимки подтвердили повреждения пяти установок Киришского НПЗ после удара 30 августа. По информации Telegram-канала «Абсолютно надійне джерело», поражены и остановлены установки первичной переработки ЭЛОУ-АТ-1 и ЭЛОУ-АТ-6, а также три установки вторичной переработки. С учетом ранее поврежденной ЭЛОУ-АВТ-2 из строя выведено около 60% мощностей первичной переработки НПЗ — более 12 млн т в год.
Источники Reuters сообщают, что Рязанский НПЗ «Роснефти» приостановил работу после удара беспилотников 6 сентября. Остановлены основная установка АВТ‑6 и дополнительная установка АВТ‑4, на первой возник пожар. Другая основная установка — АВТ-3 — находится на техническом обслуживании с середины мая. Ремонт может занять до нескольких недель.
Беспилотники накануне впервые атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе, примерно в 2800 км от границы с Украиной. Fire Point отметил, что атаковавший дрон пролетел более 3300 км. Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога заявил, что целью был объект топливно-энергетического комплекса. Украинские каналы писали (1, 2), что удар пришелся по Новоуренгойскому заводу подготовки конденсата к транспортировке. Погибших и пострадавших, по информации губернатора Дмитрия Артюхова, нет.
Украинские ССО накануне подтвердили удары по Новоуренгойскому и Пуровскому заводам в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате атаки на Новоуренгойском заводе поражена установка подготовки газов деэтанизации, утверждает OSINT-проект «КіберБорошно». Уточняется, что удар был нанесен беспилотником FP-1. Предприятие «Газпром переработки» мощностью около 19,5 млн т сырья в год расположено в 18 км от Нового Уренгоя и занимается переработкой газового конденсата, отметили авторы проекта.
Сочи накануне вечером атаковали БЭК. Украинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал полную запись одного из эпизодов атаки. На другом видео зафиксирован момент удара по пирсу. В оперштабе Краснодарского края накануне заявили, что в результате атаки пострадали восемь человек, повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Утром оперштаб сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 28 человек. Мэр Сочи Андрей Прошунин посетил пострадавших в больницах. По его словам, там остаются четыре человека, в том числе 16-летний подросток. Он также сообщил, что на Приморской набережной идет ликвидация последствий атаки, несколько пляжей временно закрыты.
Портовая инфраструктура Махачкалы и местный Аварский музыкально-драматический театр Цадасы загорелись в результате атаки беспилотников в ночь на 10 сентября, сообщил врио главы Дагестана Фёдор Щукин. Пострадавших, по его информации, нет. На кадрах, опубликованных каналом Exilenova+ видны задымление в районе порта и повреждения в городе, на другом видео зафиксирован предполагаемый момент удара по портовой инфраструктуре. По кадрам очевидцев OSINT-аналитик Astra установил, что на территории Махачкалинского морского торгового порта возник пожар, горят нежилые строения — вероятно, складские помещения. Украинские ССО подтвердили атаку на объекты нефтяной инфраструктуры Махачкалинского морского торгового порта.
В результате атаки беспилотников на Борисоглебск в Воронежской области погибла женщина, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев. Повреждены жилые дома, техникум, ЛЭП и автомобили. OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что в городе была слышна продолжительная серия взрывов и предполагает, что целью атаки мог быть военный аэродром.
За два месяца доля селлеров Wildberries, работающих со своих складов, выросла с 55,1% до 97,4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. На Ozon показатель увеличился с 63,3% до 73,1%. Это не означает полного отказа от складов маркетплейсов: продавцы могут одновременно использовать несколько моделей хранения. Резкий рост показателя начался после серии атак на логистическую инфраструктуру.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 сентября по 20:00 9 сентября стало известно как минимум о 27 погибших и 209 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
ВМС ВСУ заявили, что в ночь на 9 сентября в ходе атаки на военно-морскую базу Новороссийска ракетой «Нептун» был поражен фрегат «Адмирал Эссен», носитель крылатых ракет «Калибр». Накануне командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщал о поражении в Новороссийске нескольких военных кораблей, в том числе носителей ракет. Согласно анализу Exilenova+ по спутниковым снимкам, достоверно известно о поражении фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также малого ракетного корабля «Буян-М» (все они являются носителями крылатых ракет «Калибр»).
Бровди также заявил, что за первую неделю сентября были атакованы 34 энергоузла в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях юга и востока Украины. Всего с начала операции «Крымский рубильник off» 6 июля СБС, по его словам, нанесены удары по 374 энергоузлам.
В Генштабе ВСУ отчитались о поражении склада беспилотников в Донецке и ряда пунктов управления БПЛА, а также трех РЛС «Небо-СВ» на территории Брянской области.
По приведенным Amnesty сведениям украинского Координационного штаба, к апрелю 2026 года в Украине идентифицировала не менее 28 391 иностранца из 136 стран, участвовавшего в боевых действиях в составе российской армии, без учета регулярных подразделений КНДР. Сама Amnesty отмечает, что независимо проверить эти цифры не смогла.
В августе в украинские воинские части после самовольного оставления части (СОЧ) вернулось больше военнослужащих, чем самовольно покинули их за тот же период, сообщили в Генштабе ВСУ изданию «Укрiнформ».
Вооружения и военная техника
«Харьковское конструкторское бюро машиностроения» с начала 2022 года изготовило 600 бронетранспортеров БТР-4 и может производить до 200 таких машин в год, однако в настоящее время новые государственные заказы отсутствуют, рассказал представитель компании изданию «Мілітарний».
О главных событиях войны 9 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: Мощи Дмитрия Донского отправили на передовую, украинские военные «зачищают» выступ к северу от Лимана. Что происходит на фронте
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