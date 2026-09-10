«Серая зона» распространяется к северу от Константиновки, украинские беспилотники долетели до Нового Уренгоя. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате очередных населенных пунктов в приграничной полосе

На константиновском направлении атаки ВС РФ ведут к распространению «серой зоны» к северу от Константиновки

В августе 2026 года российская авиация запустила по территории Украины 8 673 управляемые авиабомбы

Удар реактивного беспилотника по торговому центру в Сумах — два человека погибли, еще 20 человек пострадали

Спутниковые снимки подтверждают вывод из строя 60% установленной мощности Киришского НПЗ после налета БПЛА

Беспилотники атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком округе — на удалении 2800 км от границы с Украиной

В результате налета на военно-морскую базу Новороссийска поражены три корабля-носителя крылатых ракет

В Украине идентифицировали не менее 28 391 иностранца из 136 стран из состава ВС РФ

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о захвате очередных населенных пунктов в приграничной полосе.

Минобороны РФ заявило о захвате Зарубинки на северо-востоке Харьковской области и приграничной Гоптовки к северу от Харькова. Согласно карте DeepState, Зарубинка и Гоптовка остаются под контролем СОУ.

На константиновском направлении атаки ВС РФ ведут к распространению «серой зоны» к северу от Константиновки.

По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в районе Константиновки, обходя город с запада, в результате чего «серая зона» дошла почти до Осыково к северу от города. Также проект отметил расширение российской зоны контроля в районе Червоного в «кармане» к западу от Часова Яра.

На покровском направлении в составе украинских сил формируется группировка войск «Азов».

В СОУ сформируют группировку войск «Азов», которую возглавит бригадный генерал Денис Прокопенко (в настоящее время он командует 1-м корпусом Нагцвардии Украины «Азов»). Ранее стало известно о создании группы войск «Центр», которую возглавит командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий. Вместе группировки будут отвечать за оборону Донецкой области.

В августе 2026 года российская авиация запустила по территории Украины 8 673 КАБ, сообщил OSINT-аналитик Клеман Молен, которому удалось нанести на карту места применения 63% из них. По его подсчетам, впервые с апреля больше всего ударов пришлось на участок Покровска (до 2016 года — Красноармейск), Доброполья и Дружковки, на втором месте оказался гуляйпольский участок на запорожском направлении, далее следуют район реки Волчьей на южно-донецком направлении, а также славянское, лиманское и купянское направления.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 сентября 149 беспилотников типа «Шахед» (половина из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов (128 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в 13 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.

Накануне утром дрон атаковал электропоезд Харьков — Изюм на железнодорожной станции возле села Искра Харьковской области. В результате попадания загорелась задняя часть состава, пострадали шесть человек.

Реактивный беспилотник накануне вечером ударил по ТЦ «Мануфактура» в центре Сум. Погибли 21-летние молодой человек и девушка, еще 20 человек пострадали, в том числе три девушки 15–16 лет. Повреждены здание торгового центра и автомобили на парковке, возник пожар.

Минувшей ночью беспилотники атаковали Кривой Рог, пострадали пять человек, двое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) было несколько раз атаковано предприятие пищевой промышленности. Погибли два человека, еще пятеро ранены, сообщили власти региона. Повторный удар пришелся на парковку и проезжую часть, отмечает «Суспільне». Загорелись 12 легковых машин и два микроавтобуса, добавили в ГСЧС. Появилась информация (1, 2) об ударе по Днепровскому маслоэкстракционному заводу в Днепре, выпускающему, в частности, подсолнечное масло под брендом «Олейна». Атаку на предприятие подтвердил мэр города Борис Филатов.

В Хмельницком после падения обломков сбитого беспилотника возник пожар на территории рынка. Во время работы спасателей произошла повторная детонация, в результате которой пострадали четыре сотрудника ГСЧС, их госпитализировали, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.