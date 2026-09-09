Новый Уренгой подвергся беспилотной атаке. До границы Украины оттуда рекордные 2800 км — The Insider

Промышленный объект в Новом Уренгое подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. По его словам, атаку на промышленный объект отразили, однако падение обломков вызвало пожар. Как утверждается, погибших и пострадавших нет. Полпред президента России в УрФО Артем Жога уточнил, что возгорание произошло на территории объекта топливно-энергетического комплекса, персонал которого эвакуировали. Он назвал произошедшее первой атакой на арктическую часть Уральского федерального округа.

Предположительно, это самый дальний удар с территории Украины с начала полномасштабной войны по удаленности цели от границы, обнаружил The Insider. Завод, который OSINT-аналитики называют целью атаки, находится примерно в 2800 км от Украины — почти на 500 км дальше, чем ранее атакованный Омский НПЗ. Место запуска беспилотника пока неизвестно, поэтому вывод о рекорде остается предварительным. Операции с запуском дронов внутри России не учитываются.