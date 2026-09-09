Новый Уренгой подвергся беспилотной атаке. До границы Украины оттуда рекордные 2800 км — The Insider

Промышленный объект в Новом Уренгое подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. По его словам, атаку на промышленный объект отразили, однако падение обломков вызвало пожар. Как утверждается, погибших и пострадавших нет. Полпред президента России в УрФО Артем Жога уточнил, что возгорание произошло на территории объекта топливно-энергетического комплекса, персонал которого эвакуировали. Он назвал произошедшее первой атакой на арктическую часть Уральского федерального округа.
Предположительно, это самый дальний удар с территории Украины с начала полномасштабной войны по удаленности цели от границы, обнаружил The Insider. Завод, который OSINT-аналитики называют целью атаки, находится примерно в 2800 км от Украины — почти на 500 км дальше, чем ранее атакованный Омский НПЗ. Место запуска беспилотника пока неизвестно, поэтому вывод о рекорде остается предварительным. Операции с запуском дронов внутри России не учитываются.
Удар по Омскому НПЗ в начале июля Силы специальных операций Украины называли самым дальним за время полномасштабного вторжения. Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказывал, что для июльского удара использовали дрон FP-1. Тип беспилотника, атаковавшего Новый Уренгой, в официальных сообщениях властей не указан.
Целью стал Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, утверждает проект Dnipro Osint.
Он опубликовал геолокацию видео и координаты предприятия. Этот же завод назвал украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
Завод входит в структуру «Газпром переработки». На предприятии подготавливают газовый конденсат к отправке по магистральному конденсатопроводу Уренгой — Сургут. Это сопутствующее добыче природного газа сырье используется в нефтепереработке и нефтехимии. В октябре 2024 года «Газпром» запустил на заводе новую установку, позволяющую перерабатывать конденсат из разных залежей месторождений региона.
Ранее сегодня в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим угрозы атаки беспилотников. В аэропортах Сургута, Игрима, Нягани, Советского и Урая ограничили прием и отправку самолетов. Занятия второй смены в образовательных учреждениях перевели в дистанционный формат.