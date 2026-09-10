Минобороны РФ отчиталось об ударе по буксиру у Одессы. На судне TEDY погибли два гражданина Азербайджана

Два гражданина Азербайджана погибли, еще двое получили ожоги в результате налета беспилотников на буксир TEDY у Одессы. В тот же день Минобороны РФ отчиталось об ударе по буксиру, сопровождавшему суда в Одесский порт. Российское ведомство не назвало атакованное судно, однако тип, район и время удара совпадают с сообщениями об атаке на TEDY.
Об атаке первоначально сообщило общественное объединение «Поддержка азербайджанским морякам». По его данным, утром 9 сентября беспилотники атаковали TEDY в Черном море неподалеку от Одессы. После первого удара поврежденное судно направилось в сторону румынской Констанцы, однако ночью подверглось еще двум атакам.
На борту находились десять человек: четверо граждан Азербайджана, трое граждан Турции, двое немцев и один украинец. Азербайджанские моряки Аслан Алиев и Асим Гасымов погибли. Еще двое граждан Азербайджана, Имран Новрузов и Рауф Алиев, получили ожоги и были доставлены в больницу Черноморска.
Гибель и ранения моряков позднее подтвердил МИД Азербайджана. Ведомство сообщило, что поддерживает связь с властями Украины и дипломатическими представительствами для оказания помощи пострадавшим и возвращения тел погибших. МИД также рекомендовал гражданам Азербайджана воздержаться от работы на судах, маршруты которых проходят через районы боевых действий.
Вечером 9 сентября Минобороны РФ отчиталось, что российские войска нанесли групповые удары по украинским морским портам и судам. Среди пораженных целей ведомство назвало буксир, сопровождавший сухогрузы. Название судна российские военные не привели и о погибших членах экипажа не сообщили. Прямого подтверждения того, что в сводке Минобороны идет речь о TEDY, пока нет.
TEDY — построенный в 1995 году буксир-снабженец длиной около 30 метров, зарегистрированный под флагом Сомали. Его идентификационный номер IMO — 9059200. The Insider изучил данные о судне, предоставленные изданию проектом Starboard Maritime Intelligence. 7 сентября в 12:58 по UTC TEDY вышел из румынского порта Мидия и направился на северо-восток, в сторону Одессы, со скоростью около 14–15 км/ч. В 16:41 передача сигнала прекратилась почти на сутки, а 8 сентября в 16:03 судно вновь появилось в системе примерно в 40 км к юго-западу от острова Змеиный и фактически остановилось. Последний сигнал TEDY передал оттуда в 16:24, менее чем за сутки до первого сообщения об атаке.
Объединение «Поддержка азербайджанским морякам» назвало владельцем TEDY турецкую компанию Mert Marine Corporation. Это подтверждается в данных, изученных The Insider. В карточке TEDY компания Mert Marine указана одновременно в качестве владельца и оператора буксира. Эти же сведения содержатся во всех доступных записях AIS за период с июня по сентябрь 2026 года.
Суда с иностранными экипажами в Черном и Азовском морях в последние месяцы регулярно становятся целями российских и украинских беспилотников. В июне дроны атаковали суда Natra и Circon в Таганрогском заливе. По уточненным данным МИД Азербайджана, погибли четверо азербайджанских моряков, еще четверо получили ранения. Одного из первоначально включенных в число погибших граждан Азербайджана впоследствии идентифицировали как россиянина. Украинские военные фактически подтвердили удары, утверждая, что суда использовались для перевозки украденного зерна, военных грузов и топлива. Анализ маршрутов, проведенный The Insider, показал, что они ходили между портом Кавказ и Ростовом-на-Дону.
14 июля российские беспилотники атаковали два торговых судна возле Одессы. На сухогрузе Atlas Bey, направлявшемся из Черноморска в Турцию с грузом шрота, погибли капитан, гражданин Азербайджана, и еще один член экипажа. Три человека получили ранения.
С 17 по 19 июля удары пришлись еще по нескольким иностранным судам. В результате атаки на сухогруз Venturo под флагом Антигуа и Барбуды погиб один моряк, трое были ранены. После удара по перевозившему кукурузу сухогрузу Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау погибли десять человек: девять членов экипажа и украинский лоцман. Судно впоследствии затонуло. Среди погибших были четверо граждан Индии, после чего Нью-Дели вызвал временного поверенного в делах России.
Украина также атакует суда, связанные с российскими портами. По утверждению Сил беспилотных систем ВСУ, к 8 августа в ходе начавшейся в июле операции были поражены 218 судов. Независимого подтверждения этой цифры нет. The Insider установил, что не все атакованные корабли находились под украинскими санкциями, а одно из судов шло под турецким флагом.
После атак на вышедшие из Новороссийска суда Yasar и Nadezhda МИД Турции предупредил, что удары по коммерческому судоходству создают риск неконтролируемой эскалации в Черном море.