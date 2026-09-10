Минобороны РФ отчиталось об ударе по буксиру у Одессы. На судне TEDY погибли два гражданина Азербайджана

Два гражданина Азербайджана погибли, еще двое получили ожоги в результате налета беспилотников на буксир TEDY у Одессы. В тот же день Минобороны РФ отчиталось об ударе по буксиру, сопровождавшему суда в Одесский порт. Российское ведомство не назвало атакованное судно, однако тип, район и время удара совпадают с сообщениями об атаке на TEDY.

Об атаке первоначально сообщило общественное объединение «Поддержка азербайджанским морякам». По его данным, утром 9 сентября беспилотники атаковали TEDY в Черном море неподалеку от Одессы. После первого удара поврежденное судно направилось в сторону румынской Констанцы, однако ночью подверглось еще двум атакам.

На борту находились десять человек: четверо граждан Азербайджана, трое граждан Турции, двое немцев и один украинец. Азербайджанские моряки Аслан Алиев и Асим Гасымов погибли. Еще двое граждан Азербайджана, Имран Новрузов и Рауф Алиев, получили ожоги и были доставлены в больницу Черноморска.

Гибель и ранения моряков позднее подтвердил МИД Азербайджана. Ведомство сообщило, что поддерживает связь с властями Украины и дипломатическими представительствами для оказания помощи пострадавшим и возвращения тел погибших. МИД также рекомендовал гражданам Азербайджана воздержаться от работы на судах, маршруты которых проходят через районы боевых действий.

Вечером 9 сентября Минобороны РФ отчиталось, что российские войска нанесли групповые удары по украинским морским портам и судам. Среди пораженных целей ведомство назвало буксир, сопровождавший сухогрузы. Название судна российские военные не привели и о погибших членах экипажа не сообщили. Прямого подтверждения того, что в сводке Минобороны идет речь о TEDY, пока нет.

TEDY — построенный в 1995 году буксир-снабженец длиной около 30 метров, зарегистрированный под флагом Сомали. Его идентификационный номер IMO — 9059200. The Insider изучил данные о судне, предоставленные изданию проектом Starboard Maritime Intelligence. 7 сентября в 12:58 по UTC TEDY вышел из румынского порта Мидия и направился на северо-восток, в сторону Одессы, со скоростью около 14–15 км/ч. В 16:41 передача сигнала прекратилась почти на сутки, а 8 сентября в 16:03 судно вновь появилось в системе примерно в 40 км к юго-западу от острова Змеиный и фактически остановилось. Последний сигнал TEDY передал оттуда в 16:24, менее чем за сутки до первого сообщения об атаке.