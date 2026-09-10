После атак дронов доля селлеров Wildberries, работающих со своих складов, выросла почти вдвое — до 97%

За два месяца доля продавцов Wildberries, использующих модель FBS (хранение и отгрузку товаров с собственного склада), выросла с 55,1 до 97,4%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты банка «Точка» и данные аналитического сервиса Mpstats. На Ozon этот показатель увеличился с 63,3 до 73,1%. Участники рынка связывают изменения с серией атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов.

Эти данные не означают, что 97,4% продавцов полностью отказались от складов Wildberries. Селлер может одновременно использовать несколько схем, оставляя часть ассортимента на складе маркетплейса, а часть — у себя. Поэтому доли работающих по FBS и FBO пересекаются и в сумме превышают 100%.

Одновременно доля продавцов Wildberries, использующих FBO (хранение, комплектацию и отправку со склада маркетплейса), сократилась с 94,9 до 62,8%. У Ozon показатель снизился с 91,5 до 66,6%. В Wildberries подтвердили рост интереса к FBS, однако заявили, что пока не считают происходящее массовым и полным переходом на собственные склады.

FBS позволяет предпринимателям контролировать сохранность запасов, но увеличивает их расходы. В категории «красота», например, комиссия Wildberries при работе по FBO составляет 41,5%, а по FBS — 46,5%. По оценке основателя сервиса Market Papa Василия Бумагина, переход добавляет к расходам от 20 до 100 рублей на каждую единицу товара, не считая перевозки. Доставка покупателю со склада продавца в среднем занимает на два дня больше, чем со склада маркетплейса.

Серия атак на логистическую сеть Wildberries началась 18 июля с ударов по центрам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек получили ранения. В Электростали пострадали десятки работников, позднее стало известно о смерти одного из них.

К 19 августа The Insider насчитал 21 атакованный объект Wildberries в 16 российских регионах и аннексированном Симферополе. Их общая оценочная площадь составляла около 2,3 млн кв. м. Значительные повреждения получили 14 объектов общей площадью около 1,77 млн кв. м, после чего часть операций пришлось переносить на другие площадки. В последующие дни атаки на склады продолжились.