После атак дронов доля селлеров Wildberries, работающих со своих складов, выросла почти вдвое — до 97%

За два месяца доля продавцов Wildberries, использующих модель FBS (хранение и отгрузку товаров с собственного склада), выросла с 55,1 до 97,4%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты банка «Точка» и данные аналитического сервиса Mpstats. На Ozon этот показатель увеличился с 63,3 до 73,1%. Участники рынка связывают изменения с серией атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов.
Эти данные не означают, что 97,4% продавцов полностью отказались от складов Wildberries. Селлер может одновременно использовать несколько схем, оставляя часть ассортимента на складе маркетплейса, а часть — у себя. Поэтому доли работающих по FBS и FBO пересекаются и в сумме превышают 100%.
Одновременно доля продавцов Wildberries, использующих FBO (хранение, комплектацию и отправку со склада маркетплейса), сократилась с 94,9 до 62,8%. У Ozon показатель снизился с 91,5 до 66,6%. В Wildberries подтвердили рост интереса к FBS, однако заявили, что пока не считают происходящее массовым и полным переходом на собственные склады.
FBS позволяет предпринимателям контролировать сохранность запасов, но увеличивает их расходы. В категории «красота», например, комиссия Wildberries при работе по FBO составляет 41,5%, а по FBS — 46,5%. По оценке основателя сервиса Market Papa Василия Бумагина, переход добавляет к расходам от 20 до 100 рублей на каждую единицу товара, не считая перевозки. Доставка покупателю со склада продавца в среднем занимает на два дня больше, чем со склада маркетплейса.
Серия атак на логистическую сеть Wildberries началась 18 июля с ударов по центрам в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек получили ранения. В Электростали пострадали десятки работников, позднее стало известно о смерти одного из них.
К 19 августа The Insider насчитал 21 атакованный объект Wildberries в 16 российских регионах и аннексированном Симферополе. Их общая оценочная площадь составляла около 2,3 млн кв. м. Значительные повреждения получили 14 объектов общей площадью около 1,77 млн кв. м, после чего часть операций пришлось переносить на другие площадки. В последующие дни атаки на склады продолжились.
Незадолго до начала серии ударов Wildberries добавила атаки беспилотников, обстрелы и взрывы в перечень обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих компанию от ответственности за утраченные товары. В августе маркетплейс включил атаки дронов в добровольную страховку заказов, однако The Insider выяснил, что она не распространяется на незаказанные товарные остатки на складах. Полис действует во время доставки, хранения в пункте выдачи и обратной логистики. Таким образом, именно крупные партии товаров, уничтоженные при пожарах в логистических центрах, этой страховкой не защищены.
Предприниматели рассказывали о выплатах, которые покрывали лишь небольшую часть потерь. Один из продавцов утверждал, что лишился 63% запасов на складе в Электростали и получил немногим более 36,5 тысячи рублей — около 2–3% закупочной стоимости уничтоженного товара.
Российское правительство предоставило пострадавшим продавцам Wildberries отсрочку на 12 месяцев по уплате ряда налогов и страховых взносов. Мера распространяется, в частности, на предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. До конца 2026 года для них также приостановят выездные налоговые проверки. Список получателей поддержки и размер их ущерба формирует сама объединенная компания Wildberries и Russ.
Атаки заставили менять логистическую модель и Ozon. После первых ударов по объектам компании маркетплейс объявил, что разрешит продавцам размещать товары более чем в 80 тысячах пунктов выдачи по всей России, фактически превратив их в небольшие склады. В компании объяснили решение необходимостью безопаснее распределять товары, но подчеркнули, что тестирование системы началось еще до первой подтвержденной атаки на склад Ozon.
Позднее Ozon решил подключить сторонние сортировочные и логистические центры в 29 городах. Они будут принимать и сортировать товары, обрабатывать возвраты и передавать заказы курьерам. Кроме того, компания предложила селлерам отправлять запасы на склады в Алматы и Астане, откуда заказы будут доставлять в том числе российским покупателям.
Украинский президент Владимир Зеленский после первых ударов по Wildberries утверждал, что атакованные центры использовались для поставок подсанкционных комплектующих для производства беспилотников и навигационного оборудования. Wildberries и Кремль отрицают, что компания снабжает российскую армию.
На Ozon, согласно внутренней аналитике маркетплейса, которую изучила «Верстка», с августа 2025-го по июль 2026 года заказали товары военного и двойного назначения более чем на 25 млрд рублей. В эту сумму вошли бронежилеты, прицелы, приборы ночного видения, беспилотники и комплектующие. При этом данные не позволяют установить покупателей и конечных получателей, а некоторые отнесенные журналистами к двойному назначению товары используются и в гражданских целях.