После атак дронов на склады Ozon компания подключит сторонние логистические центры в 29 городах — РБК

Ozon начнет привлекать сторонних логистических операторов к обработке товаров в разных регионах России, сообщает РБК со ссылкой на компанию. На первом этапе партнерские сортировочные центры появятся в 29 городах. Решение принято после серии августовских атак беспилотников на логистические объекты маркетплейса, однако сама компания не связывала с ними запуск новой схемы.

Сторонние операторы будут принимать и сортировать поступающие товары, обрабатывать возвраты и передавать заказы курьерам. Некоторые центры также смогут принимать поставки продавцов и перенаправлять их в логистические центры Ozon в других регионах.

«Объекты 3PL-партнеров дополнят сеть сортировочных центров Ozon. Этот шаг повысит диверсификацию нашей логистической сети и создаст дополнительные точки отгрузки для продавцов»,

— заявили в компании. В Ozon утверждают, что стоимость услуг для предпринимателей при этом не изменится.

Участвовать в программе смогут владельцы и арендаторы складских комплексов площадью от 1,5 тыс. кв. м, готовые принимать, сортировать, обрабатывать и отгружать товары. Условия для каждого партнера будут определять индивидуально в зависимости от перечня и объема услуг. Заявки принимают через электронную торговую площадку Bidzaar.

Это уже второе заметное изменение логистической схемы Ozon после серии ударов по объектам компании. 28 августа маркетплейс объявил, что превратит более 80 тысяч пунктов выдачи по всей России в небольшие логистические центры, где будут храниться и продаваться товары. Компания тогда прямо объясняла новую систему необходимостью «безопасно размещать товары», хотя утверждала, что тестирование началось еще в начале августа — до первых подтвержденных атак.

Первая из серии атак на объекты Ozon произошла 22 августа: после удара по складу в Чапаевске Самарской области начался крупный пожар, несколько человек пострадали. 23 августа был поврежден логистический комплекс компании в Оренбурге, 24 августа пожары произошли на объектах Ozon в районе Краснодара и Махачкалы. 27 августа компания сообщила об атаке на логистический центр в Уфе, который получил незначительные повреждения, и угрозе удара по объекту в Оренбурге.

Еще одна атака произошла 29 августа в Аксае Ростовской области. Ozon подтвердил удар по одному из своих логистических центров: на территории начался пожар, сотрудников заранее эвакуировали, а работу объекта остановили. Поступающие туда поставки компания перенаправила на другие склады. 30 августа под удар также попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon в Белгороде: на объекте произошел пожар, сообщалось о пострадавших.