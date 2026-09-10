Российские вербовщики заманивают иностранцев на работу строителями и айтишниками, а затем похищают и отправляют на войну — Amnesty

Россия вербует иностранцев для участия в войне против Украины с помощью обмана и принуждения, используя в том числе их тяжелое экономическое положение и проблемы с миграционным статусом. Некоторые из задокументированных случаев, по оценке Amnesty International, могут квалифицироваться как торговля людьми в соответствии с Палермским протоколом ООН. Об этом говорится в новом исследовании организации, опубликованном 10 сентября.

По приведенным Amnesty данным украинского Координационного штаба, к апрелю 2026 года Украина идентифицировала не менее 28 391 иностранца из 136 стран, участвовавших в боевых действиях в составе российской армии, без учета регулярных подразделений КНДР. Сама Amnesty отмечает, что независимо проверить эти цифры не смогла.

Для исследования правозащитники шесть раз посещали два лагеря военнопленных на западе Украины и беседовали, в частности, с гражданами Бразилии, Колумбии, Кубы, Египта, Сьерра-Леоне, Шри-Ланки, Сомали и ЮАР. Amnesty также получала свидетельства от иностранцев, продолжающих служить в российской армии, их родственников, юристов, журналистов и правозащитников. Многие имена в докладе изменены из соображений безопасности.

Одной из основных схем Amnesty называет вербовку людей еще за пределами России под видом обычного трудоустройства. Иностранцам предлагали работу в охране, логистике, строительстве, IT и других сферах, обещали высокую зарплату и ускоренное получение российского гражданства. После приезда в Россию некоторых заставляли подписывать документы на русском языке, которого они не понимали, среди этих документов оказывался контракт с российской армией.

Так, гражданину Шри-Ланки, которого Amnesty называет Налином, посредник обещал работу охранником. Вместе с ним в Москву прилетели еще 58 граждан Шри-Ланки. В аэропорту их встретили и отвезли в другое место, где потребовали быстро подписать документы на русском без перевода. По словам Налина, он не понимал происходящего. Среди подписанных бумаг оказался военный контракт, после чего его после короткой подготовки отправили на фронт. Двое других опрошенных шри-ланкийцев рассказали Amnesty схожие истории и заявили, что обещанных денег вообще не получили.

Гражданин ЮАР, обозначенный в исследовании как Джозеф, в конце 2025 года откликнулся в интернете на вакансию водителя в Польше. Посредница объяснила, что сначала он должен прилететь в Москву, получить там грузовик и перегнать его в Польшу. После его вылета агент перестала выходить на связь. По словам жены Джозефа, по прибытии в Москву у него «забрали всё» и сообщили, что в Польшу он не поедет и «теперь он солдат». Денег за службу, утверждает семья, он также не получил.

Еще одному из опрошенных, бразильскому IT-специалисту Педро, предложили высокооплачиваемую работу по специальности в России. Вместо нее он оказался в учебном центре «Авангард». По словам Педро, там у него забрали телефон, ноутбук и паспорт, а выйти из центра самостоятельно он не мог. Когда мужчина попросил командира отпустить его, тот, по его словам, ответил: «Если попробуешь бежать, то либо отправишься в тюрьму, либо мы сами тебя убьем». Педро провел в российской армии 11 месяцев до попадания в украинский плен и утверждает, что так и не получил обещанных выплат.

Похожую историю рассказал гражданин Колумбии Хорхе. Он увидел объявление о гражданской работе в России и в ноябре 2025 года прилетел через Стамбул в Уфу. Там ему дали подписывать документы на русском, постоянно повторяя «быстро, быстро» и «потом». Затем его три дня везли автобусом в неизвестном направлении, выдали автомат и форму, несмотря на его заявления о том, что он гражданский, а в итоге доставили в окоп на линии фронта.

Другой колумбиец рассказал Amnesty, что паспорт у него отобрали уже в аэропорту Уфы. Позднее его вместе с семью колумбийцами и 35 африканцами несколько суток везли автобусом на военный полигон. По его словам, среди завербованных ходили слухи, что люди, отказывавшиеся идти на фронт, «просто исчезали». Когда его группу повели вперед, он увидел погибшими всех бойцов из предыдущей группы, однако ему приказали продолжать движение.

Отдельную схему Amnesty описывает на примере Перу. По словам группы перуанских юристов, с 2025 года посредники, в том числе действовавшие через агентства в Колумбии, получали около $2 тысяч за каждого нового завербованного. После приезда в Россию людям давали подписывать не только военные контракты, но и доверенности на третьих лиц сроком до 15 лет, а иногда бессрочные. Amnesty отмечает, что такие документы могли давать посторонним доступ к деньгам завербованных; ранее о похожей схеме с кражей выплат у бразильцев писал The Insider.

Те же перуанские адвокаты сообщили Amnesty, что помогают 200 семьям, чьи родственники уехали в Россию после обещаний гражданской работы, и знают как минимум еще о 300 подобных случаях. Посольство Перу в Москве, по их данным, помогло вернуться домой по меньшей мере десяти бывшим завербованным. В одном случае сын успел обратиться в посольство после того, как отец, приехавший в Россию раньше, предупредил его об обмане. Вербовщики пытались найти молодого человека сначала в посольстве, а затем и в месте, куда его тайно перевезли, в итоге ему удалось покинуть Россию.

Вторая схема касается иностранцев, уже находящихся в России. По данным Amnesty, мигрантам с истекшими визами или другим нестабильным статусом предлагали заключить контракт с армией как способ избежать задержания или депортации и получить вид на жительство либо гражданство. Иностранным заключенным также предлагали военную службу вместо оставшейся части срока. Два гражданина Египта, задержанные по делам о наркотиках, рассказали, что им пригрозили длительным заключением и предложили в качестве альтернативы российскую армию. Кубинец, осужденный на шесть лет, согласился на контракт, поскольку после тюрьмы ему грозила депортация.

Беженец из одной из стран Центральной Африки рассказал Amnesty, что ему отказали в продлении временной защиты после того, как он отказался подписывать контракт с российской армией. После проигранной апелляции его задержали. Уже в центре содержания иностранцев к нему и другим задержанным приходили военные и снова предлагали подписать контракты. Опрошенный Amnesty юрист подтвердил, что в миграционных подразделениях МВД иностранцам предлагают возможность легализовать пребывание и получить российское гражданство через службу в армии. Amnesty считает, что в ситуации, когда фактической альтернативой становятся задержание или депортация, говорить о полностью добровольном согласии нельзя.

Все опрошенные Amnesty иностранцы сообщали о серьезных ограничениях свободы передвижения после подписания — добровольного или нет — военного контракта. У людей забирали паспорта, телефоны и другие устройства, запрещали самостоятельно покидать места размещения. Некоторые рассказывали, что их будили ночью, сажали в автобусы и по несколько дней везли в неизвестном направлении, не сообщая места назначения.

Подготовка перед отправкой на фронт обычно занимала около двух недель. Опрошенные жаловались на нехватку снаряжения и языковой барьер, из-за которого зачастую не могли полноценно общаться с командирами. Amnesty считает, что такая практика свидетельствует о стремлении увеличить численность российских войск на передовой практически без учета подготовленности завербованных.

«Уровень эксплуатации и принуждения при этом так велик, что мы вынуждены заключить: в ряде случаев происходящее может быть приравнено к торговле людьми», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

В выводах доклада Amnesty отмечает, что миграционные подразделения МВД и Минобороны России могут быть непосредственно причастны к подобным практикам. Организации не удалось установить точную структуру связей между всеми зарубежными посредниками и российскими государственными органами, однако повторяемость одинаковых схем в разных странах, по ее оценке, указывает на возможную координацию или сотрудничество между вербовщиками и российскими структурами, которые оформляют, обучают и отправляют иностранцев на фронт. Amnesty подчеркивает, что российские власти как минимум создали условия для существования этой системы и сознательно извлекали из нее пользу для пополнения армии.