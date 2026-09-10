Дроны атаковали порт Махачкалы и набережную Сочи. Спутники зафиксировали пожар на компрессорной станции «Уренгойская»

Врио главы Дагестана Федор Щукин подтвердил, что пожары произошли на территории порта и в Аварском театре. По его словам, все воздушные цели были уничтожены, а возгорания начались после падения обломков. Директор театра Магомед Бисавалиев в свою очередь рассказал, что беспилотник упал непосредственно на крышу здания, взрывом выбило окна, после чего начался пожар. Щукин сообщил, что огонь потушен, жертв и пострадавших нет, а поврежденную кровлю театра отремонтируют. На три с половиной часа работу прекращали аэропорты Махачкалы, Владикавказа и Грозного.

Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и глубоководный российский порт на Каспии. В его состав входят сухогрузная и нефтяная гавани, зерновой, железнодорожный и автомобильный паромные терминалы. Порт обслуживает перевозки нефти, нефтепродуктов, зерна, контейнеров и других грузов между Россией, Ираном, государствами Центральной Азии и Закавказья. За январь–август 2026 года предприятие, по собственным данным, перевалило рекордные 2,9 млн тонн грузов — на 42,5% больше, чем годом ранее. Более 2 млн тонн из этого объема пришлось на нефть.

Сочи вечером 9 сентября атаковали морские беспилотники — безэкипажные катера. Supernova+ опубликовал полную запись одного из эпизодов атаки, а на другом ролике запечатлен момент удара по пирсу. На появившихся в соцсетях кадрах также видно, как возле пляжа горит предположительно здание кафе.