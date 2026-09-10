Дроны атаковали порт Махачкалы и набережную Сочи. Спутники зафиксировали пожар на компрессорной станции «Уренгойская»

Украинские беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали Махачкалинский морской торговый порт. Около трех часов ночи жители Махачкалы начали сообщать о взрывах и работе ПВО в районе порта. До официальных сообщений властей издание Astra по кадрам очевидцев определило, что целью атаки, вероятно, стал Махачкалинский морской торговый порт.
Издание также геолоцировало один из взрывов в районе улицы Пушкина, где находится Аварский театр.
Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+ опубликовали несколько записей пролета и взрывов беспилотников. На других кадрах видны задымление в районе порта и повреждения в городе, Exilenova+ также показала предполагаемый момент удара по портовой инфраструктуре.
Врио главы Дагестана Федор Щукин подтвердил, что пожары произошли на территории порта и в Аварском театре. По его словам, все воздушные цели были уничтожены, а возгорания начались после падения обломков. Директор театра Магомед Бисавалиев в свою очередь рассказал, что беспилотник упал непосредственно на крышу здания, взрывом выбило окна, после чего начался пожар. Щукин сообщил, что огонь потушен, жертв и пострадавших нет, а поврежденную кровлю театра отремонтируют. На три с половиной часа работу прекращали аэропорты Махачкалы, Владикавказа и Грозного.
Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий и глубоководный российский порт на Каспии. В его состав входят сухогрузная и нефтяная гавани, зерновой, железнодорожный и автомобильный паромные терминалы. Порт обслуживает перевозки нефти, нефтепродуктов, зерна, контейнеров и других грузов между Россией, Ираном, государствами Центральной Азии и Закавказья. За январь–август 2026 года предприятие, по собственным данным, перевалило рекордные 2,9 млн тонн грузов — на 42,5% больше, чем годом ранее. Более 2 млн тонн из этого объема пришлось на нефть.
Сочи вечером 9 сентября атаковали морские беспилотники — безэкипажные катера. Supernova+ опубликовал полную запись одного из эпизодов атаки, а на другом ролике запечатлен момент удара по пирсу. На появившихся в соцсетях кадрах также видно, как возле пляжа горит предположительно здание кафе.
В результате атаки пострадали восемь человек. Пятерых из них госпитализировали, еще троим оказали помощь на месте, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Из-за угрозы атаки также прервали концерт Татьяны Булановой в концертном зале «Фестивальный». Зрителей и артистов отправили в укрытие.
В Минобороны РФ тем временем отчитались о перехвате более 440 беспилотников самолетного типа в десяти областях, Дагестане, Калмыкии, Краснодарском крае, аннексированном Крыму, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
Тем временем появились новые данные о последствиях предыдущей атаки украинских беспилотников на газовую инфраструктуру Ямало-Ненецкого автономного округа. OSINT-канал Falcon Insight обратил внимание, что сервис NASA Firms зафиксировал несколько тепловых аномалий на территории компрессорной станции «Уренгойская», расположенной рядом с атакованным Новоуренгойским заводом по подготовке конденсата. Канал утверждает, что подобные очаги для станции нехарактерны.
Компрессорная станция обеспечивает работу нескольких магистральных газопроводов, в том числе систем «Уренгой — Центр» и «Уренгой — Новопсков», по которым газ транспортируется из ЯНАО в другие регионы России. Ранее об атаке на этот объект не сообщалось, а отдельного подтверждения повреждений станции пока нет. Данные спутниковой системы мониторинга указывают лишь на наличие источников интенсивного теплового излучения и сами по себе не позволяют установить их причину.
Силы специальных операций ВСУ взяли на себя ответственность за удары по двум другим объектам региона — Новоуренгойскому и Пуровскому заводам по переработке газового конденсата. Проектная мощность Новоуренгойского предприятия составляет 19,5 млн тонн сырья в год, Пуровский завод в 2025 году переработал 13,4 млн тонн. Компрессорную станцию «Уренгойская» среди пораженных целей украинские военные не называли.