Дроны атаковали площадку предприятия по сборке дронов в Таганроге и военный аэродром. В Тольятти под ударом оказался «КуйбышевАзот»

В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали площадку Таганрогского автомобильного завода и военный аэродром в Таганроге Ростовской области, а также химическое предприятие «КуйбышевАзот» в Тольятти Самарской области. Об этом сообщили издание Astra и украинский OSINT-проект Exilenova+ (1, 2).

На территории ТагАЗа загорелся топливный резервуар, пишет Exilenova+. Спутниковая система NASA FIRMS зафиксировала там не менее двух очагов возгорания. Astra по кадрам очевидцев с густым дымом над городом заключила, что еще одной целью удара, вероятно, стал аэродром Таганрог-Центральный, о пожаре на аэродроме говорили и местные жители.