Дроны атаковали площадку предприятия по сборке дронов в Таганроге и военный аэродром. В Тольятти под ударом оказался «КуйбышевАзот»

В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали площадку Таганрогского автомобильного завода и военный аэродром в Таганроге Ростовской области, а также химическое предприятие «КуйбышевАзот» в Тольятти Самарской области. Об этом сообщили издание Astra и украинский OSINT-проект Exilenova+ (1, 2).
На территории ТагАЗа загорелся топливный резервуар, пишет Exilenova+. Спутниковая система NASA FIRMS зафиксировала там не менее двух очагов возгорания. Astra по кадрам очевидцев с густым дымом над городом заключила, что еще одной целью удара, вероятно, стал аэродром Таганрог-Центральный, о пожаре на аэродроме говорили и местные жители.
В Тольятти очевидцы сняли масштабное возгорание и черный дым над промзоной, однако попадание именно в «КуйбышевАзот» пока подтвердить не представляется возможным.
Российские власти ни один из атакованных объектов не назвали. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром заявил о 70 сбитых над регионом дронах и о том, что в Таганроге загорелись магазин и несколько нежилых зданий. Мэр Тольятти Илья Сухих сообщил, что погибших нет, госпитализирован один человек, в одном из районов выбито остекление нескольких многоквартирных домов, жильцов вывезли в пункт временного размещения.
На территории обанкротившегося в 2014 году ТагАЗа работает ООО «Атлант Аэро». Как ранее сообщал Генштаб ВСУ, компания обеспечивает полный цикл проектирования, производства и испытаний ударно-разведывательных беспилотников «Молния» и выпускает комплектующие для БПЛА «Орион». Портал War & Sanctions ГУР описывает «Атлант Аэро» как производителя FPV-камикадзе самолетного типа «Молния-1» и «Молния-2», а также разведывательного «Молния-2Р». Что компания занимается беспилотниками, следует и из российских данных — по ЕГРЮЛ она зарегистрирована в Таганроге в 2023 году и специализируется на производстве летательных аппаратов, а ее выручка за 2025 год, как писал «Коммерсантъ», приблизилась к 10 млрд рублей. В апреле 2026 года Евросоюз внес «Атлант Аэро» в санкционный список разработчиков БПЛА.
Днем ранее, 11 сентября, украинские беспилотники атаковали химкомбинат «Азот» компании «Уралхим» в Березниках Пермского края, место удара геолоцировали Exilenova+ и Astra. Как писал The Insider, проанализировав железнодорожные перевозки, на рубеже 2025 и 2026 годов азотную кислоту для российской военной промышленности поставляли практически только березниковский «Азот» и «Еврохим» в Новомосковске Тульской области, а без неё невозможно производство пороха и бризантных взрывчатых веществ. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин тогда сообщил о налете на два промышленных объекта и 36 сбитых дронах, но не назвал пострадавшие предприятия.