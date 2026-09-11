Украинские беспилотники атаковали «Азот» в Березниках — один из двух главных поставщиков азотной кислоты для военных заводов России

«Азот» имеет особое значение для российского производства боеприпасов. Как выяснил The Insider при анализе железнодорожных перевозок, в конце 2025-го — начале 2026 года практически единственными поставщиками азотной кислоты для российской военной промышленности были «Еврохим» в Новомосковске Тульской области и «Азот» в Березниках. Азотная кислота необходима для производства пороха и бризантных взрывчатых веществ. Сам «Уралхим» также указывает, что березниковский филиал выпускает концентрированную азотную кислоту.

По данным The Insider, из Березников азотная кислота поступает прежде всего на Бийский олеумный завод, где производят тротил и гексоген. Пермский пороховой завод, завод «Урал» в Соликамске, Алексинский химический комбинат и стерлитамакский «Авангард» получают с «Азота» меланж — готовую смесь концентрированных азотной и серной кислот для нитрования. В целом вся азотная кислота, используемая российскими военными заводами, поступала из Новомосковска и Березников, показало расследование The Insider.

Это уже как минимум вторая атака беспилотников на «Азот» за последний год. В ночь на 3 октября 2025 года после удара дронов на предприятии произошла «кратковременная остановка технологического цикла», сообщал Махонин. По данным Astra, тогда были повреждены два трубопровода, к утру власти заявили о восстановлении работы завода.