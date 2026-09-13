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Трамп призвал Украину прекратить удары по российской топливной инфраструктуре из-за дефицита дизеля

The Insider
Фото: AP Photo

Фото: AP Photo

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по объектам в России, связанным с производством дизельного топлива, заявив, что атаки вызывают его дефицит. Об этом сообщает Associated Press. Трамп сделал заявление журналистам во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в ирландском Дунбеге.

Журналист спросил Трампа, говорил ли он с Зеленским после недавнего разговора с Владимиром Путиным. В ответ президент США заявил:

«Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен перестать уничтожать дизельное топливо в России. Пусть атакует цели, но не дизельное топливо, потому что он создает его дефицит».

Украина в последние месяцы систематически атакует российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. В августе она нанесла по российским НПЗ не менее 21 удара — рекордное количество за один месяц с начала войны, подсчитал Bloomberg. Переработка нефти в России упала примерно до 3,8 млн баррелей в сутки — почти минимального уровня более чем за 20 лет. Выпуск дизельного топлива за первые три недели августа сократился более чем на 23%.

На фоне дефицита Россия 8 июля полностью запретила экспорт дизельного топлива, а в конце августа продлила ограничения для производителей до 30 сентября. В июле поставки дизеля из Беларуси в Россию выросли почти вдвое по сравнению с июнем — до рекордных 162 тысяч тонн. Россия также начала закупать нефтепродукты в других странах. Украинские военные при этом стали целенаправленно поражать наиболее труднозаменяемое оборудование НПЗ — установки первичной переработки, катализаторные блоки и компрессоры, чтобы увеличить сроки ремонта заводов.

Дефицит дизеля одновременно наблюдается и на мировом рынке, однако его причины не ограничиваются украинскими ударами по России. В начале сентября средняя цена дизельного топлива в США достигла исторического номинального максимума — около $1,55 за литр против $0,99 до начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля. Associated Press связывало рост прежде всего с нарушением поставок нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока, в том числе из-за ограничения движения танкеров через Ормузский пролив.

К 11 сентября средняя цена дизеля в США впервые превысила $6 за галлон. Таким образом, заявление Трампа о том, что украинские удары вызывают дефицит дизеля, касается одного из факторов сокращения мирового предложения топлива: Россия до нынешнего кризиса была одним из крупнейших его экспортеров.

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Публикация:«Трамп призвал Украину прекратить удары по российской топливной инфраструктуре из-за дефицита дизеля»

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