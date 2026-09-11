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В Саратовской области атаке беспилотников подвергся склад Ozon. В регионе горит местный НПЗ

The Insider
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Саратове в ночь на 11 сентября украинскими беспилотниками был атакован логистический центр Ozon. Об этом сообщили в компании. Кроме того, был зафиксирован пожар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. Об ударах дронами также рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, в результате атаки погибли два человека. Киев также подвергся российской атаке ночью: пострадали 8 человек и многоэтажный жилой дом. Под ударами оказалась и Запорожская область.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке украинских беспилотников на регион. По его словам, были повреждены несколько домов, пострадали 10 человек. В Ozon признали, что под удар попал логистический центр компании в Саратове. Там заверили, что «оперативно эвакуировали работников», и объявили, что временно не принимают и не доставляют новые заказы клиентам в Саратове и области.

По данным OSINT-анализа Astra, в ночь на 11 сентября был зафиксирован пожар на Саратовском НПЗ. Издание отмечает, что этот НПЗ попадал ранее под обстрел не менее 16 раз. Однако причина нынешнего пожара до конца неизвестна. В свою очередь украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщил об ударе по объекту.

Атакам беспилотников подверглась Тульская область. По словам губернатора Миляева, погибли два человека, трое были ранены. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил, что в результате удара БПЛА по региону пострадали и были госпитализированы двое мужчин.

Как заверили в Минобороны РФ, к утру 11 сентября ПВО перехватили 777 украинских БПЛА более чем над 15 регионами.

Россия в ночь на 11 сентября атаковала сразу несколько регионов Украины. В Киеве в результате ударов пострадали 8 человек, а также был поврежден многоэтажный жилой дом. Накануне вечером глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что 10 сентября в результате российских атак в регионе погиб один человек, еще двое получили ранения. Кроме того, РФ ударила по Запорожью, где ранения получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын.

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Публикация:«В Саратовской области атаке беспилотников подвергся склад Ozon. В регионе горит местный НПЗ»

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