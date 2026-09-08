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Новости

Россия возобновила удары по Киеву после паузы, погибли два человека. Глава МИД Украины связал атаки с отъездом из столицы Уиткоффа

The Insider
Фото: ДСНС Украины

Фото: ДСНС Украины

Киев подвергся ракетной атаке в ночь на 8 сентября. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, известно о двух погибших и 10 пострадавших. По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 8 сентября Россия нанесла массированный удар баллистическими, противокорабельными и крылатыми ракетами, основная атака пришлась на Киев и Одесскую область. Украинские беспилотники в свою очередь атаковали Саратов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о повреждении нескольких домой и о 10 пострадавших. Дроновые атаки были зафиксированы и в других регионах РФ. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об одном погибшем.

Российские атаки на Киев возобновились после трехдневной паузы, вызванной визитом в украинскую столицу американской делегации во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. В результате массированного удара по Киеву погибли как минимум двое человек, 10 получили ранения. Сообщается о разрушении инфраструктуры.

Глава МИД Украины Андрей Сибига связал новые удары по Киеву с отъездом представителей США. В своем Twitter дипломат написал:

«Как только посланники президента США уехали, Путин начал очередную массированную, ужасную атаку на Киев, нанеся ущерб жилым районам и убив как минимум двух человек. Его баллистические ракеты говорят громче его слов о дипломатии. Удар за ударом по жилым домам не приближают его к победе в этой войне — это не что иное, как бессмысленный террор».

Утром 8 сентября Воздушные силы Украины сообщили о массированной атаке на страну. В частности, Россия использовала 32 крылатые ракеты воздушного базирования X-101 и 166 дронов «Шахед». Основной удар пришелся на Киев и Одесскую область. Как отметил глава Одесской областной администрации Олег Кипер, в пригороде Одессы был атакован рынок, известный под названием «7-й километр». Пресс-служба «Укрэнерго» подчеркнула, что из-за массированного удара по Украине произошли отключения электроэнергии в пяти регионах страны: Сумской, Донецкой, Винницкой, Запорожской и Киевской областях, а также в Киеве.

Российские чиновники в свою очередь отчитались об атаках украинских беспилотников. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате удара дронов были повреждены несколько домов и пострадали 10 человек. Издание Astra обратило внимание, что целью украинских БПЛА в Саратове был местный нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру «Роснефти». О массированной атаке на Ростовскую область сообщил местный губернатор Александр Слюсарь.

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Публикация:«Россия возобновила удары по Киеву после паузы, погибли два человека. Глава МИД Украины связал атаки с отъездом из столицы Уиткоффа»

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