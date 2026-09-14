Wildberries начал закупать металлические сетки и огнестойкую ткань для защиты складов от беспилотников

Wildberries начал закупать материалы для защиты своих складов от беспилотников после серии украинских атак на логистическую сеть компании. Как обнаружило издание The Bell, в начале августа маркетплейс объявил тендер на поставку 478 тысяч м² оцинкованной металлической сетки для восьми регионов, где расположены его логистические центры. По условиям закупки, толщина проволоки не должна превышать 2,5 мм, а поставку нужно осуществить в течение недели.

В открытых документах не раскрывается, для чего именно компании понадобится сетка, однако собеседник The Bell на одном из промышленных предприятий уточнил, что речь почти наверняка идет о защите складов от атак дронов. Он сказал:

«Обнести всё металлическим забором — всё еще самый популярный вариант, учитывая достаточно высокую эффективность и отсутствие рисков и каких-либо нормативных требований, ну, помимо строительных».

Подобные металлические сетки, устанавливаемые по периметру на расстоянии нескольких метров от здания, чтобы принимать на себя удар беспилотника, уже стали распространенным решением для российских предприятий — на площадках коммерческих закупок можно найти множество аналогичных тендеров, отмечает The Bell. Такие «купола» сейчас массово возводят вокруг нефтебаз, ТЭЦ, подстанций и другой инфраструктуры, а само их производство, по данным издания «Вёрстка», превратилось в прибыльный бизнес — компании, ранее выпускавшие сетки для футбольных ворот и строительные леса, переориентировались на этот рынок. Стоимость установки такого купола варьируется от 3 млн до 50 млн рублей в зависимости от размера объекта.

Параллельно Wildberries разместил еще один тендер — на поставку кремнеземной ткани для 14 своих объектов в разных регионах. Этот жаростойкий материал выдерживает температуру до 1000–1200 градусов Цельсия и может служить противопожарным барьером, защищающим оборудование от возгорания при атаке дрона, а его стоимость колеблется от 550 до 3050 рублей за 1 м².

Ранее сообщалось, что за два месяца доля продавцов Wildberries, использующих модель FBS (хранение и отгрузку товаров с собственного склада), выросла с 55,1 до 97,4%. На Ozon этот показатель увеличился с 63,3 до 73,1%. Участники рынка связывают изменения с серией атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов.