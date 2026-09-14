В российскую армию поставляют снайперские патроны с американскими и финскими пулями

Оружейный завод «Промтехнология», выпускающий снайперские винтовки и патроны под брендом ORSIS, начал поставлять в российскую армию патроны собственного производства, собранные с американскими и финскими высокоточными пулями.
The Insider ранее сообщал об использовании российскими снайперами пуль производства стран НАТО, но эти свидетельства относились либо к патронам иностранной сборки, либо к «самокрутам», собранными снайперами вручную. Новые факты говорят о том, что на пятый год полномасштабного вторжения в Украину российский оружейный завод получает достаточное количество финских и американских пуль, чтобы собирать с ними патроны для снабжения снайперов российской армии.
Предыдущие расследования показали, что с марта 2022 года по февраль 2024 года в Россию было завезено более 10 млн пуль производства стран НАТО. Значительное число из них относится к высокоточным пулям калибров .338 Lapua Magnum и .375 CheyTac, предназначенных для стрельбы на дальние дистанции. Хотя эти количества незначительны для полномасштабной войны в целом, эти импортные пули важны для российских снайперов.
Компания «Промтехнология» была основана российским олигархом Константином Николаевым, который создавал новое оружейное предприятие при покровительстве тогдашнего куратора ВПК Дмитрия Рогозина и генерала ФСБ Сергея Беседы. Одновременно с производством оружия в России и контрабандой боеприпасов из ЕС и США, Николаев развивает бизнес в Италии. Его тосканская винодельня не только не арестована, но и получает субсидии из фондов ЕС во время полномасштабной войны.
Финские Lapua и американские Hornady для российских снайперов
6 апреля 2026 года провоенный Telegram-канал «Большой Панда» сообщил, что российские снайперы стали получать от Министерства обороны патроны для снайперских винтовок ORSIS, состоящие из американских гильз Peterson и американских пуль Hornady:
«Условно патроны считаются охотничьими, так как не имеют индекса ГРАУ, но именно они идут в комплекте с винтовками Orsis 5000 в качестве штатного боеприпаса для наших мальчиков. Пуля OTM, Хорнади 178-я, весом 11,53 гр., гильза Peterson, порох не знаю чей, производитель ООО „Промтехнология“».
После отстрела на полигоне автор канала отметил высокую кучность и точность боя новых патронов: «На три сотни метров из моего „Волкодава“ десять пуль зашли в головной гонг как дети в школу, буквально одна в одну. Повторяемость на высоком уровне, разброс по скоростям минимальный. <...> В принципе эти патроны одни из немногих условно заводских которые выдают честные 0,5МОА на моем „Волкодаве“». Приведенная кучность в 0,5 MOA — половину угловой минуты — означает, что при стрельбе на 300 метров пули одной прицельно выполненной серии укладывались в круг диаметром примерно 4,5 сантиметра.
Через 3 дня на канале было опубликовано уточнение: «…Патронов в описанной комплектации сейчас крайне мало. В данный момент к снайперским винтовкам 6В12 поставляются боеприпасы с пулей Scenar <финской компании Lapua — The Insider> весом 11.53 грамм, порох „Ирбис“ 570, гильза с маркировкой Orsis».
Таким образом, публикация свидетельствует, что из-за недостаточного количества американских пуль для снабжения российской армии «Промтехнологии» для производства снайперских патронов пришлось использовать финские.
От австрийских «Глоков» до финских пуль
Первое официальное свидетельство использования «Промтехнологией» финских пуль и гильз относится к декабрю 2019 года – через 5 лет после введения эмбарго на поставки европейского оружия в Россию. Тогда журналисты журнала «Калашников» тестировали на стрельбище новый патрон «Орсис» калибра .308 Win. Для нового боеприпаса использовались высокоточные пули Lapua Scenar HPBT весом 12 г. и гильзы Lapua – и те, и другие производства одноименного финского завода. Журналисты отмечали, что сборка в России из иностранных компонентов позволяет снизить стоимость патрона: «…Собранный полностью из высококачественных иностранных комплектующих патрон „Орсис“ стоит в петербургском „Барсе“ внушительные 400 рублей — дороже абсолютного большинства своих „коллег“ по прилавку, но дешевле патронов Norma или RWS, цена на некоторые варианты которых зашкаливает за 500 рублей».
Неофициальные сообщения о российских высокоточных патронах датируются 2014 годом: тогда на оружейных форумах стали рекламировать патроны ORSIS с финскими гильзами Lapua, пулями Lapua Scenar и финским порохом VihtaVuori.
Основанная в 2009 году «Промтехнология» создавалась при масштабном привлечении европейской и американской экспертизы. В 2012–2015 годах компания развивала три проекта по локализации продукции зарубежных оружейных производителей в России. В июле 2012 года фирма заключила соглашение с австрийской Glock GmbH о сборке из австрийских комплектующих пистолетов Glock 17, 34 и 35 четвертого поколения; первая пробная партия российской сборки насчитывала свыше 2 тыс. единиц. Хотя официально проект по локализации был расторгнут после аннексии Крыма, подольский завод получал продукцию бывшего австрийского партнера значительно позже. Последняя известная партия относится к ноябрю 2023 года, когда «Промтехнология» импортировала 100 пистолетов Glock 43 и 100 пистолетов Glock 19 Gen5.
В 2013 году «Промтехнология» объявила о сотрудничестве с американской ArmaLite: предполагалась сборка полуавтоматических AR-10 и M-15 калибров .223 и .308 из американских компонентов при использовании российских стволов. Хотя соглашение с американской стороной было расторгнуто, через несколько лет подмосковный завод заявил о полной локализации собственной версии AR-10. Уже после объявления оружейного эмбарго в отношении России 2014 года завод начал сборку в Подольске инерционных ружей Marocchi Si 12 из поставляемых из Италии компонентов. На небрежный санкционный комплаенс итальянского завода мог повлиять тот фактор, что пост вице-президента компании занимал россиянин Олег Бенедичук.
Кто завозит американские и финские пули в Россию
Советская и наследовавшая ей российская военная промышленность фокусировалась на массовом оружии и не выпускала высокоточные пули. В отличие от пуль для автоматов или пулеметов, высокоточные снайперские пули изготавливаются с более строгими допусками по массе, форме и балансировке, что снижает разброс траекторий от выстрела к выстрелу. У них, как правило, более совершенная аэродинамика (высокий баллистический коэффициент) и качественная оболочка, что уменьшает влияние ветра и сохраняет скорость на больших дистанциях. В результате такие пули обеспечивают меньший размер группы попаданий и более предсказуемую баллистику, чем стандартные армейские пули, оптимизированные в первую очередь под надежность и стоимость, а не под максимальную кучность. The Insider находил свидетельства применения американских и финских пуль на войне против Украины как наемниками ЧВК Вагнера, так и регулярными соединениями российской армии.
В России высокоточные пули винтовочных калибров .308 Win и .338 Lapua Magnum выпускают Барнаульский патронный завод, Новосибирский патронный завод, Техкрим и Новосибирский патронный завод. При этом как производители снайперских винтовок, так и сами стрелки отмечают более высокую кучность американских и финских пуль по сравнению с российскими.
Предыдущие расследования The Insider показали, что с марта 2022 года по февраль 2024 года в Россию было завезено более 10 миллионов пуль производства стран НАТО. Значительное число из этих пуль относится к высокоточным пулями для стрельбы на дальние дистанции калибров .338 Lapua Magnum и .375 CheyTac. И хотя эти количества является незначительным в масштабе полномасштабной войны, эти пули критически важны для российских снайперов.
Есть косвенные признаки, что некоторые из партий американских пуль были доставлены в Россию через ЕС. Например, ООО ИФ Тетис 08 июня 2022 года получило декларацию соответствия РОСС RU Д-US.РА01.А.20191/22 на партию американских пуль Hornady. В декларации было указано, что испытательные документы на пули были оформлены 28.04.2022 в финской лаборатория Lapua Test Shooting Lab, номер протокола 393/16.
После серии публикаций The Insider о масштабной контрабанде европейского оружия, Федеральное агентство по аккредитации прекратило публиковать декларации по ряду таможенных кодов, что затрудняет точный подсчет завозимого в Россию оружия и боеприпасов. При этом многочисленные публикации в социальных сетях и профильных форумах подтверждают продолжение новых поставок.
28 января 2026 года анонс о новом поступлении патронов Hornady опубликовал оружейный дом «Орел». Этот магазин входит в группу компаний оружейного барона Михаила Хубутии, делового партнера холдинга Beretta.
В группе объявлений по продаже амуниции «Миля» только с 31 августа по 04 сентября было опубликовано семь объявлений от пяти пользователей о продаже пуль Hornady.
Европейские субсидии для партнера ФСБ
Если технологии и оборудование для оружейного завода в Подольске шли из Европы, то административную поддержку компания получала в высших эшелонах российской власти. До 2012 года заместителем гендиректора компании был Алексей Рогозин, сын тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рогозина, курировавшего ВПК и оборонзаказ. После публичных обвинений в конфликте интересов он ушел из компании, а позднее его сменил племянник вице-премьера Роман Рогозин. Расследование «Новой газеты» связало владельца «Промтехнологии», Константина Николаева, с семьей генерала ФСБ Сергея Беседы. Связанная с сыном генерала Алексеем Беседой панамская компания получила от структур Николаева 187 млн рублей и 25% в совместном предприятии по производству тепловизионных матриц.
В том же 2013 году, когда кипрский офшор Николаева выплатил более $5 млн сыну генерала ФСБ, а принадлежащая ему «Промтехнология» заключила соглашение о сборке винтовок американской ArmaLite, Константин приобрел винодельню La Madonnina в тосканском субрегионе Болгери. Его винодельная находится по соседству с культовыми итальянскими винодельнями Sassicaia и Ornellaia, статус которых в мире вина можно сравнить со статусом Ferrari и Lamborghini в автомобильном мире. Размер инвестиций в La Madonnina составил около €40 млн.
Владелец винодельни — кипрская фирма Cetrezza Trading, в недавнем прошлом принадлежавшая Cedar Circle Holding Limited с Британских Виргинских островов, бенефициаром которой был лично Николаев. Сейчас собственником Cetrezza стал Magic Forest Trust, владельцы которого не раскрываются. При этом кипрская компания сохраняла связь с олигархом и после формальной продажи: Cetrezza владела 85% долей в винном бутике Enoteca Tognoni в Ливорно, 5% в уставном капитале которого до 2024 года принадлежали Николаеву.
И в то время, как компании Николаева занимаются производством оружия в России и контрабандой боеприпасов из США и ЕС, его тосканская винодельня не только не арестована, но и получает субсидии Европейского Союза. За последние 10 лет La Madonnina получила субсидии от сельскохозяйственных фондов Евросоюза на сумму 135,6 тысяч евро, причем 107,8 тысяч были выплачены уже после начала полномасштабной войны.
Теоретически нормативы ЕС обязывают страны Евросоюза отслеживать конечных бенефициаров, получающих выгоду от финансирования. Но на практике запросы в подразделение финансовой разведки (UIF) — антиотмывочное управление Банка Италии и Национальное антикоррупционное агентство (ANAC) показали, что в используемых ведомствами базах данных нет информации о конечных владельцах даже итальянских компаний, не говоря об иностранных. Итальянские контролирующие органы буквально не могут установить связь между тосканской винодельней и человеком, который публично называл себя ее владельцем в многочисленных интервью.