The Insider ранее сообщал об использовании российскими снайперами пуль производства стран НАТО, но эти свидетельства относились либо к патронам иностранной сборки, либо к «самокрутам», собранными снайперами вручную. Новые факты говорят о том, что на пятый год полномасштабного вторжения в Украину российский оружейный завод получает достаточное количество финских и американских пуль, чтобы собирать с ними патроны для снабжения снайперов российской армии.

Предыдущие расследования показали, что с марта 2022 года по февраль 2024 года в Россию было завезено более 10 млн пуль производства стран НАТО. Значительное число из них относится к высокоточным пулям калибров .338 Lapua Magnum и .375 CheyTac, предназначенных для стрельбы на дальние дистанции. Хотя эти количества незначительны для полномасштабной войны в целом, эти импортные пули важны для российских снайперов.

Компания «Промтехнология» была основана российским олигархом Константином Николаевым, который создавал новое оружейное предприятие при покровительстве тогдашнего куратора ВПК Дмитрия Рогозина и генерала ФСБ Сергея Беседы. Одновременно с производством оружия в России и контрабандой боеприпасов из ЕС и США, Николаев развивает бизнес в Италии. Его тосканская винодельня не только не арестована, но и получает субсидии из фондов ЕС во время полномасштабной войны.