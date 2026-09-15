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Новости

ВСУ отбросили российские войска под Лиманом в ходе операции «Вивальди», освобождены 75 км²

The Insider
Андрей Билецкий

Андрей Билецкий

Украинский мониторинговый проект DeepState обновил карту боевых действий на Лиманском направлении в Донецкой области, закрасив территорию вокруг села Среднее в Краматорском районе как освобожденную украинскими силами. По данным аналитиков, ВСУ также отбросили российские подразделения от позиций у Шандриголово. Оба населенных пункта находятся в Лиманской общине — на подступах к городу Лиману, за который несколько месяцев идут позиционные бои.

Днем 15 сентября наступление на этом направлении впервые публично подтвердил командующий 3-м армейским корпусом ВСУ Андрей Билецкий. По его словам, операция получила название «Вивальди». Как сообщил Билецкий, подразделения корпуса в режиме информационной тишины ликвидировали очаги российской инфильтрации на площади 75 км² и деоккупировали еще 10 км² — в районе Новосёловки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра. Кроме зачистки территории, отряды беспилотных систем, отметил Билецкий, перерезали логистику противника, из-за чего российские войска были вынуждены перенести склады горюче-смазочных материалов и разобрать трубопровод, выведя их снабжение в Воронежскую область. Потери 20-й и 25-й российских армий Билецкий оценил примерно в 1500 солдат, свыше 12 тысяч беспилотников и сотни единиц бронетехники, артиллерии и автотранспорта.

Он призвал не торопиться с выводами о конечной цели операции — по его словам, слухи о том, что украинские войска стремятся выйти к реке Чёрный Жеребец, преждевременны. «Наша операция называется „Вивальди“. А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это — только первый из них», — заявил Билецкий, пообещав новые официальные сообщения об успехах корпуса.

О масштабе операции ранее также писали независимые осинтеры, следившие за ситуацией под Лиманом на протяжении нескольких месяцев. В частности французский аналитик Клеман Молен указывал, что украинские подразделения начали контрнаступление к северу от города еще в конце мая, но информация о нем сознательно не разглашалась почти четыре месяца. По его оценке, за это время ВСУ удалось отсечь российский выступ севернее Лимана и освободить более 200 км² территории, отбросив противника за реку Жеребец.

Молен назвал эту операцию одной из наиболее значимых украинских побед 2026 года, отметив, что ее успех способен осложнить дальнейшее российское наступление на Лиман, Изюм и Славянск и отсрочить продвижение оккупационных сил на севере Донбасса. Схожие оценки давал и Институт изучения войны (ISW): его эксперты писали, что российские военкоры в своих каналах уже признают факт украинских контратак на Лиманском направлении и всё чаще критикуют командование за то, что оно маскирует территориальные потери фиктивными сводками об успехах.

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Публикация:«ВСУ отбросили российские войска под Лиманом в ходе операции «Вивальди», освобождены 75 км²»

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