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Новости

Россия до конца года ограничила экспорт серной кислоты, используемой при производстве взрывчатки

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Правительство России ввело временное ограничение на вывоз серной кислоты до 31 декабря 2026 года. Как сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства и РИА «Новости», в распоряжении которого есть постановление, власти объяснили решение необходимостью обеспечить этим веществом российские промышленные предприятия и производителей минеральных удобрений.

Ограничение начнет действовать через 10 дней после официального опубликования постановления. Вывоз серной кислоты будет возможен по решению председателя правительства или его заместителей на основании предложений Минпромторга. Исключения также предусмотрены для международного транзита, поставок в рамках межправительственных соглашений и обеспечения российских организаций на Шпицбергене.

Серная кислота используется не только при производстве удобрений, но и в производстве взрывчатых веществ. В августе The Insider выяснил на основе данных о железнодорожных перевозках, что концентрированная серная кислота входит в число реагентов, поступающих на российские предприятия, производящие порох и бризантные вещества. В частности Пермский пороховой завод, Алексинский химический завод, соликамский завод «Урал» и завод «Авангард» в Стерлитамаке получают меланж — смесь концентрированных серной и азотной кислот, используемую для нитрования.

По подсчетам The Insider, российские предприятия с 2020 года примерно втрое увеличили интенсивность производства пороха и бризантных веществ. В пересчете на год их потребление азотной кислоты и меланжа выросло с 44,2 тысячи до 131 тысячи тонн. По оценке The Insider, возможный выпуск пороха и бризантных веществ составляет примерно 154 тысячи тонн в год.

При этом наращивания собственного производства России всё равно недостаточно для покрытия военных потребностей. С августа 2025 года по февраль 2026-го в страну через Дальний Восток ввезли около 59 тысяч тонн взрывчатых материалов — вероятнее всего, из КНДР. Этот объем примерно сопоставим с количеством боеприпасов, поступивших за тот же период на прифронтовые станции.

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Публикация:«Россия до конца года ограничила экспорт серной кислоты, используемой при производстве взрывчатки»

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