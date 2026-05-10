Новости

Война с Ираном привела к дефициту серной кислоты — The Wall Street Journal

The Insider
Война с Ираном и китайские ограничения на экспорт серы привели к резкому росту цен на серную кислоту — один из самых востребованных химикатов в мире, используемый в производстве удобрений, металлов, полупроводников и систем очистки воды. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Серная кислота производится при переработке цветных металлов и нефти. Значительная часть мировой серы поступает с нефтеперерабатывающих и газовых предприятий стран Персидского залива, однако поставки через Ормузский пролив оказались нарушены из-за войны между США, Израилем и Ираном. В ответ Китай — крупнейший производитель серы в мире — в мае ограничил экспорт, опасаясь роста цен на удобрения и угрозы продовольственной безопасности.

По данным агентства Argus, которое отслеживает рынки сырья, нефти, газа, удобрений и металлов, цены на серу в Индонезии с конца февраля выросли более чем на 80%, а стоимость серной кислоты в Чили — крупнейшем производителе меди — более чем удвоилась. Чили импортирует больше серной кислоты, чем любая другая страна, используя ее для добычи меди из руды.

WSJ отмечает, что дефицит уже начинает сказываться на производстве никеля и меди. В Индонезии некоторые никелевые компании, зависящие от поставок серы с Ближнего Востока, сокращают выпуск продукции. 

Хотя США в меньшей степени зависят от поставок из Персидского залива благодаря внутреннему производству и импорту из Канады и Мексики, дефицит на мировом рынке может ударить по американской экономике через рост цен на медь, необходимую для дата-центров, электромобилей и строительства, предупреждает издание. 

