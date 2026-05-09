Война с Ираном рекордно истощает мировые запасы нефти — Bloomberg

Мировые запасы нефти сокращаются самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений на фоне войны с Ираном и почти полной остановки судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки крупнейших банков и аналитических компаний. Аналитики предупреждают, что мировая экономика стремительно теряет главный «буфер безопасности» нефтяного рынка. За два месяца после фактического закрытия Ормузского пролива мир уже лишился более миллиарда баррелей поставок.

По данным Morgan Stanley, с 1 марта по 25 апреля мировые нефтяные запасы уменьшались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки. Это крупнейшее квартальное сокращение, когда-либо зафиксированное Международным энергетическим агентством (IEA). Около 60% падения пришлось на сырую нефть, остальное — на нефтепродукты.

Глава исследований сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева заявила, что нефтяные резервы выполняют роль «амортизатора» глобальной энергетической системы, однако их нельзя использовать полностью: «Система требует минимального уровня нефти для нормальной работы трубопроводов, терминалов и хранилищ. Операционный минимум достигается задолго до того, как запасы физически обнулятся».

По оценке JPMorgan, если Ормузский пролив останется закрытым в ближайшие недели, уже в июне страны ОЭСР могут столкнуться с «операционным стрессом», а к сентябрю — приблизиться к критически низкому уровню запасов. Наиболее уязвимыми сейчас считаются импортозависимые страны Азии — Индонезия, Вьетнам, Пакистан и Филиппины. Трейдеры предупреждают, что дефицит топлива там может возникнуть уже в течение месяца.

В Европе одновременно быстро истощаются запасы авиационного топлива перед летним туристическим сезоном. По данным Insights Global, резервы керосина в хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен упали до минимального уровня за шесть лет. США также продолжают быстро расходовать собственные запасы. Американский стратегический нефтяной резерв может опуститься до минимального уровня с 1982 года, если Вашингтон полностью реализует объявленные поставки на рынок.

Несмотря на рост добычи в США, нефтяные компании предупреждают, что это не позволит быстро остановить сокращение запасов. Даже в случае открытия Ормузского пролива поставки нефти из Персидского залива, вероятно, ещё долго не смогут вернуться к нормальным объёмам. Война уже вызвала резкий рост цен на нефть и топливо, усилила инфляционное давление и повысила риск мировой рецессии. В Индии фиксируется нехватка сжиженного газа, авиакомпании сокращают рейсы, а в США продолжают расти цены на бензин. По словам аналитиков, по мере дальнейшего истощения запасов цены на нефть могут вырасти ещё сильнее — до уровня, который начнёт принудительно снижать мировой спрос на топливо.