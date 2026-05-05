Reuters: Война с Ираном усилила энергетический кризис в Азии — экономический рост замедляется, инфляция растёт

Страны Азии сталкиваются с последствиями энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном. Правительства пытаются снизить ущерб для экономики, но ситуация остаётся сложной и требует всё больших затрат, говорится в аналитическом отчете Reuters.

Азиатский банк развития снизил прогноз экономического роста для региона: до 4,7% в этом году и 4,8% в 2027 году вместо ожидавшихся ранее 5,1%. Одновременно прогноз по инфляции повышен до 5,2%.

В Индии власти удерживают цены на топливо, несмотря на подорожание нефти. Это приводит к убыткам — около 100 рупий на литре дизеля и 20 рупий на бензине. То есть государство искусственно сдерживает цены на топливо, несмотря на рост его себестоимости. Индия импортирует значительную часть нефти, и из-за кризиса её закупочная стоимость заметно выросла. Это означает, что производство бензина и дизеля стало дороже. При этом цены на заправках не повышаются. Государственные нефтяные компании продают топливо дешевле, чем оно им обходится. Разница между себестоимостью и розничной ценой превращается в прямые убытки. Аналитики считают, что после региональных выборов, которые заквершились в апреле, цены могут вырасти.

Во многих странах региона вводят ограничения на потребление топлива, борются со спекуляцией и сокращают экспорт. Китай смягчает последствия кризиса за счёт запасов и диверсифицированных поставок, а также ограничений на экспорт топлива и удобрений.

На фоне кризиса ослабли валюты развивающихся стран Азии. Филиппинское песо, индийская рупия и индонезийская рупия обновили минимумы к доллару. В то же время китайский юань и японская иена показали относительную устойчивость.

Наиболее уязвимыми считаются страны Южной Азии — Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка. Например, Пакистан впервые за два года начал закупать сжиженный газ по более высоким ценам, чем до начала конфликта.

Страны региона активно ищут альтернативные источники энергии. Индонезия ограничила экспорт и планирует увеличить закупки нефти в других регионах, включая Россию. Япония увеличила импорт нефти из США и начала использовать стратегические запасы.

Несмотря на давление, эксперты отмечают, что Азия пока справляется с кризисом лучше, чем в 2022 году. Однако ситуация остаётся нестабильной, а дальнейшее развитие будет зависеть от хода конфликта и состояния мирового рынка нефти.