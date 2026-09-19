Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.2

EUR

96.67

OIL

103.37

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

137

 

 

 

 

 

Новости

Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО на $2,68 млрд. Сделка будет профинансирована ЕС и деньгами, одобренными еще Байденом

The Insider
Фото: the Armed Forces of Ukraine

Фото: the Armed Forces of Ukraine

Госдепартамент США одобрил Украине возможную продажу средств противовоздушной обороны, сопутствующего оборудования и услуг на $2,68 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства. В случае заключения соглашения поставка вооружений будет профинансирована взносами европейских союзников и за счет средств программы «Внешнего военного финансирования» (FMF) США, одобренных еще при администрации президента-демократа Джо Байдена.

Как сообщили в Госдепе, правительство Украины запросило у США «клоны С-300», ракеты GAM-67; ракетные комплексы противовоздушной обороны с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия, а также другое вооружение. В ведомстве подчеркнули, что приняли решение «об одобрении возможной продажи военной техники» Украине. В случае заключения сделки поставки будут осуществлены за счет европейских взносов и средств, выделенных в рамках программы FMF еще во времена предыдущей администрации президента США. Эта программа предполагает выделение Вашингтоном средств союзникам на покупку американского оружия, военной техники и услуг.

В заявлении Госдепартамента подчеркивается:

«Предполагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США за счет укрепления безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политического и экономического прогресса в Европе.

Предполагаемая продажа повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем ее дальнейшего оснащения надежными средствами ПВО для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности. У Украины не возникнет сложностей с интеграцией этих товаров и услуг в свои вооруженные силы».

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали выделение €3,2 млрд Украине на закупку ЗУР для Patriot. До этого сообщалось, что государства НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты систем Patriot.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО на $2,68 млрд. Сделка будет профинансирована ЕС и деньгами, одобренными еще Байденом»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  3. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте