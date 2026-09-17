Американская автокомпания General Motors начала поставлять детали к ракетам Patriot

Автопроизводитель General Motors приступил к поставкам компонентов для ракет-перехватчиков Patriot, сообщила в четверг компания Lockheed Martin, передает The Wall Street Journal. Речь идет о деталях корпуса для ракет PAC-3 MSE — первую партию GM передала в августе. Подробности объема заказа и дальнейших планов сотрудничества Lockheed Martin не раскрыла.

Пентагон требует от Lockheed Martin резко нарастить выпуск боеприпасов и одновременно привлекает к производству вооружений автопроизводителей и их поставщиков — таким образом ведомство пытается компенсировать истощение запасов перехватчиков из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

Как пишет WSJ, GM расширяет оборонное направление бизнеса — пока небольшое, но растущее. Летом глава компании Мэри Барра говорила аналитикам, что рассчитывает на $700 млн выручки от оборонных контрактов в этом году и на двузначную рентабельность подразделения. Автопроизводители, включая GM, ищут новые источники дохода на фоне сложной ситуации на глобальном рынке легковых автомобилей.

Lockheed Martin весь последний год спешно формирует новую цепочку поставщиков для производства ЗУР для ЗРК Patriot — сложной ракеты, способной сбивать различные типы воздушных целей, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что сокращающиеся запасы ракет для Patriot месяцами оставляют Украину уязвимой перед российскими ракетными ударами, а война США с Ираном дополнительно истощила американские резервы. В январе Пентагон обязал Lockheed Martin более чем втрое увеличить выпуск Patriot — до свыше 2 тысяч ракет в год к концу 2030 года, что создало нагрузку на цепочку субподрядчиков с ограниченными мощностями.

Самая совершенная модификация Patriot стоит более $4 млн за единицу и добирается до заказчиков примерно два года. Многие ключевые детали производятся вручную и поставляются монопольными подрядчиками — например, Boeing делает для ракеты головку самонаведения. По данным Lockheed Martin, компоненты, которые обычно изготавливают месяцами, GM сумела поставить за три недели. В компании рассчитывают продолжить сотрудничество в оборонной сфере, но конкретных будущих проектов не назвали.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали выделение €3,2 млрд Украине на закупку ЗУР для Patriot. До этого сообщалось, что государства НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты систем Patriot.