Москва и область подверглись массированной атаке. НПЗ в Капотне и снабжающая его технологическим паром ТЭЦ-22 попали под удар дронов

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне получил повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. Повреждение объекта на территории НПЗ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский НПЗ также загорелся после атаки. Собянин сообщил, что несколько беспилотников достигли территории предприятия, но не уточнил характер повреждений. Корреспондент Reuters также наблюдал взрывы и поднимавшийся над НПЗ дым; масштабы ущерба пока неизвестны.