Москва и область подверглись массированной атаке. НПЗ в Капотне и снабжающая его технологическим паром ТЭЦ-22 попали под удар дронов

Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне получил повреждения в результате массированной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 20 сентября. Повреждение объекта на территории НПЗ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский НПЗ также загорелся после атаки. Собянин сообщил, что несколько беспилотников достигли территории предприятия, но не уточнил характер повреждений. Корреспондент Reuters также наблюдал взрывы и поднимавшийся над НПЗ дым; масштабы ущерба пока неизвестны.
Это как минимум четвертая атака на Московский НПЗ с середины мая, подсчитал The Insider. После удара 17 мая предприятие останавливало работу. Затем дроны дважды атаковали завод 16 и 18 июня. После первого из этих ударов была повреждена основная установка первичной переработки нефти, обеспечивающая 53% мощности предприятия, а после второго повреждения получило сразу несколько ключевых объектов.
Позднее источники Reuters сообщили, что восстановление Московского НПЗ после июньских атак может занять не менее шести месяцев. В 2024 году предприятие переработало 11,6 млн тонн нефти и произвело 2,9 млн тонн бензина и 3,2 млн тонн дизельного топлива.
По данным издания Astra, этой же ночью атаке подверглась расположенная примерно в двух километрах ТЭЦ-22 в Дзержинском. Объект непосредственно связан с работой Московского НПЗ: станция снабжает завод технологическим паром. По данным «Мосэнерго», ее установленная электрическая мощность составляет 1365 МВт, тепловая — 3648,5 Гкал/ч. Кроме НПЗ, станция обеспечивает электричеством и теплом юго-восток Москвы, Дзержинский и большую часть Люберецкого округа. Российские власти об атаке на ТЭЦ-22 пока не сообщали.
Собянин назвал налет самой массированной атакой беспилотников на Москву. По его словам, с 19 сентября российские силы уничтожили на разных рубежах более 1600 БПЛА, около 450 из них — на подлете к столице. Независимого подтверждения этих цифр нет.
Другой целью ночной атаки стал крупный складской комплекс в подмосковном Софьино. Там начался пожар.
Astra отмечает, что речь идет о комплексе ООО «Современные складские технологии», состоящем из шести корпусов общей площадью около 290 тысяч кв. м. В 500 метрах от него находится позиция комплекса ПВО «Панцирь».
Всего с 03:00 до 05:00 российские силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 беспилотников в 17 округах Московской области, отчитался губернатор Андрей Воробьев. В результате атаки погибли два человека, еще шесть получили ранения. В Раменском округе после падения беспилотника загорелась крыша 21-этажного дома, откуда эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей. Еще один дрон попал в трехэтажный дом в Софьино, а в Котельниках после попадания БПЛА загорелись квартиры на трех этажах.