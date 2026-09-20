Российские удары вывели из строя заводы, производившие 90% стали в Украине — Financial Times

Российские ракетные удары вывели из строя три крупнейших оставшихся металлургических предприятия Украины, на которые приходилось около 90% производства стали в стране. Сейчас все три завода простаивают, пишет Financial Times. Речь идет о «Запорожстали» и «Каметстали», принадлежащих или связанных с группой Metinvest, а также «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР).

«Запорожсталь» остановила производство после российских ударов 11 августа. Впоследствии предприятие атаковали еще трижды: 27 августа, 12 и 17 сентября. Только за последний месяц, по данным Metinvest, по заводу выпустили 17 баллистических ракет. Последний удар двумя ракетами пришелся по производственным цехам, инженерной и железнодорожной инфраструктуре. К этому моменту комбинат так и не возобновил производство после предыдущих атак.

5 сентября баллистическая ракета поразила «Каметсталь» в Каменском Днепропетровской области. Были повреждены агломерационное и доменное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура, после чего завод полностью остановил все производственные процессы. Погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Сроки возобновления работы предприятия неизвестны.

Третье предприятие — «АрселорМіттал Кривий Ріг» — подверглось двум крупным ракетным атакам примерно за месяц. После первого удара в середине августа были повреждены энергетические объекты и доменное производство, два человека погибли, еще 13 сотрудников предприятия и подрядчиков получили ранения. После повторного удара в сентябре, который пришелся на район доменного комплекса № 1, компания полностью остановила первичное производство стали, а остальные мощности либо остановила, либо перевела на минимальный режим. Во время второй атаки погибли еще два сотрудника подрядных организаций. ArcelorMittal пока не может оценить, сколько потребуется времени на ремонт.

Таким образом, сейчас не работают все три крупнейших металлургических комбината Украины полного цикла. Как отмечает FT, вместе они обеспечивали около 90% производства стали в стране. Глава офиса гендиректора Metinvest Александр Водовиз заявил газете, что сейчас Украина фактически осталась без сталелитейной промышленности. При этом речь идет именно об остановке производства: предприятия оценивают повреждения и возможность восстановления.

Остановка заводов может иметь последствия далеко за пределами самой металлургии. На трех предприятиях работают в общей сложности более 15 тысяч человек, пишет FT. Сталь остается одним из важнейших экспортных товаров Украины: в январе–августе 2026 года украинские предприятия выпустили 3,6 млн тонн металлопродукции, из которых 61% отправили на экспорт. Около 80% экспорта металлопродукции в первой половине года приходилось на страны Евросоюза.

До полномасштабной войны горно-металлургический сектор вместе со связанными отраслями обеспечивал более 10% украинского ВВП. К концу 2024 года его вклад сократился до 7,2%, однако металлургическая продукция по-прежнему давала около 15% товарного экспорта страны. Предприятия отрасли обеспечивают государству налоговые поступления и валютную выручку, а их работа зависит в том числе от железнодорожной и портовой логистики, поставок электроэнергии и коксующегося угля.

Financial Times рассматривает удары по металлургическим предприятиям как часть более широкой российской кампании против украинской экономики. В последние недели российские ракеты и беспилотники также поражали склады, распределительные центры, железнодорожную инфраструктуру и АЗС. Украинские власти оценивают возможные потери налоговых доходов из-за последних российских атак более чем в $1,5 млрд. Эта сумма относится ко всему ущербу от атак на экономическую инфраструктуру, а не только к остановке металлургических заводов.