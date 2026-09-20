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Новости

Более половины всех поврежденных Россией объектов железных дорог Украины пострадали в этом году

The Insider
Последствия российского удара в Луцке, 12 сентября 2026 года. Фото: ДСНС Украины

Последствия российского удара в Луцке, 12 сентября 2026 года. Фото: ДСНС Украины

Более половины всех объектов украинской железной дороги, поврежденных российскими ударами с начала полномасштабного вторжения, пострадали в 2026 году. По данным министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николая Калашника, на этот год приходится 312 из 567 поврежденных объектов — около 55%. При этом с февраля 2022 года российские атаки вывели из строя более 500 локомотивов.

«Враг сосредоточил свое внимание, к сожалению, на железной дороге. Он уничтожает локомотивы, электрички, даже подвижной состав, вагоны»,

заявил Калашник «Новини.Live». По его словам, число повреждений постоянно растет, в том числе после появления у России реактивных беспилотников. Украина в ответ усиливает прикрытие железнодорожных объектов и маршрутов и создает мобильные средства защиты.

По словам Калашника, около 20% поврежденных в этом году объектов подлежат восстановлению. Чтобы снизить последствия новых атак, Украина усиливает мониторинг железной дороги, создает группы для эвакуации пассажиров, мобильные средства прикрытия и дополнительную защиту отдельных объектов и маршрутов. Несмотря на эти меры, часть российских беспилотников по-прежнему достигает целей.

Накануне Калашник отдельно сообщил, что с начала полномасштабной войны российскими ударами были повреждены более 500 локомотивов. Украина теперь рассчитывает частично восполнить потери за счет закупок за рубежом. На Карпатском саммите Киев и партнеры достигли принципиальной договоренности о $100 млн грантового финансирования по проекту RELINC совместно с Международным банком реконструкции и развития. Деньги планируется потратить на покупку подержанных локомотивов на внешних рынках.

Кроме того, Украина договорилась со Словакией о помощи в пополнении локомотивного парка и обсуждает аналогичную поддержку с другими странами региона. Еще 130 млн евро предварительно согласовано выделить в рамках проекта UZ Energy на критические нужды и повышение энергетической устойчивости «Укрзалізниці».

В сентябре Россия несколько раз атаковала непосредственно пассажирские поезда. Утром 13 сентября российский беспилотник ударил по локомотиву поезда Киев — Варшава в Волынской области примерно в 2 километрах от границы с Польшей. Мониторинговая группа «Укрзалізниці» заранее предупредила поездную бригаду, поэтому никто не пострадал. Незадолго до удара на станции Ягодин находился дипломатический поезд, в котором ехали, среди прочих, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности нескольких стран ЕС.

16 сентября российские войска также атаковали пассажирский поезд Киев — Николаев. Пассажиров и железнодорожников успели эвакуировать после предупреждения мониторинговой группы. Российские удары в Николаевской области приводили и к закрытию отдельных участков железной дороги: «Укрзалізниця» организовывала для пассажиров автобусные трансферы между станциями.

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Публикация:«Более половины всех поврежденных Россией объектов железных дорог Украины пострадали в этом году»

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