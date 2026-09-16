Россия атаковала Киев, пассажирский поезд в Николаевской области и автобус в Днепропетровской. Погибли как минимум пять человек

В ночь на 16 сентября российские войска снова ударили беспилотниками по Киеву. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА). Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что обломки БПЛА попали в складские помещения и ранили одного человека. Кроме того, российский дрон попал в рейсовый автобус в Днепропетровской области. В результате атаки погибли как минимум пять человек, семеро получили ранения, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Россия также атаковала пассажирский поезд в Николаевской области, следовавший из Киева.

По данным командования Воздушных сил Украины, российские войска в ночь на 16 сентября атаковали страну 80 ударными дронами типа Shahed. Из них силами противовоздушной обороны было сбито и подавлено 63 беспилотника.

Один из ударов пришелся по Киеву, где в Святошинском районе обломки БПЛА попали по складским помещениям. Как отметил мэр Кличко, в результате атаки пострадал как минимум один человек, которого пришлось госпитализировать.

Власти Днепропетровской области рассказали об ударе беспилотником по рейсовому автобусу в Никопольском районе. Пять человек погибли на месте, еще семеро получили ранения.

В «Укрзализныци» сообщили, что Россия также ударила по пассажирскому поезду Киев — Николаев:

«Сегодня под удар попал поезд № 122 Киев — Николаев. Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды „Укрзализныци“ локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы».

Ранее утром 13 сентября российский беспилотник также ударил по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Киев — Варшава. Атака произошла в Волынской области примерно в 2 км от границы с Польшей. Сообщалось, что в это же время на железнодорожной линии находился другой поезд — с европейскими политиками и чиновниками. В частности, в нем ехали экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Гюнтер Зауттер, советники правительств других европейских стран, депутаты бундестага, дипломаты и ученые. Этот поезд российский беспилотник не атаковал, но около 5 утра его остановили неподалеку от польской границы из-за ударов в районе железной дороги и начали частично эвакуировать пассажиров.