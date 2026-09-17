Украинские военные продвигаются севернее Лимана, удар по складу с реквизитом студии «Квартал 95» в Киеве. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в приграничной полосе к востоку от Волчанска
- На купянском направлении сообщается о расширении зоны украинского контроля на берегу Оскола севернее Купянска
- На лиманском направлении заявляется о новых успехах украинских войск на плацдарме к северу от Лимана
- OSINT-исследователь Клеман Молен — площадь «кредитных закрасов» Минобороны РФ превышает 3 тысячи км²
- В результате российского воздушного налета на Киев сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»
- Reuters — после ударов украинских беспилотников прекратили работу НПЗ в Саратове и Сызрани
- Очередный раунд обмена телами погибших военных: в Россию передано 23 тела, в Украину — 252 тела
- Rzeczpospolita — правительство Польши планирует передать Украине «небольшое количество» ракет PAC-3 для ЗРК Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в приграничной полосе к востоку от Волчанска.
Минобороны РФ заявило о захвате села Малая Волчья на северо-востоке Харьковской области. На карте DeepState это село остается под контролем СОУ.
На купянском направлении сообщается о расширении зоны украинского контроля на берегу Оскола севернее Купянска.
Исследователь под ником Playfra обращает внимание на видео 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія» и делает вывод, что украинские штурмовики освободили село Западное на правом берегу реки Оскол и закрепились на западной окраине лесного массива. По его оценке, операция имела место в начале июля, однако ее результаты были обнародованы только сейчас. Геопривязку подтверждает пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», который делает вывод и продвижении украинских военных на 800 м.
На лиманском направлении заявляется о новых успехах украинских войск на плацдарме к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
В 125-й ОТМБр 3-го армейского корпуса ВСУ заявили о зачистке Новосёловки на правом берегу реки Нитриус от «просочившихся» туда российских военных. В проекте WarArchive выполнили геопривязку этого видео, а также более продолжительного видео 3-го армейского корпуса о ходе операции «Вивальди». В 66-й ОМБр, приданой 3-му АК, в свою очередь, сообщили, что освободили село Среднее (это ранее подтверждали и в DeepState). Тем временем командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что благодаря операции «Вивальди» удалось ликвидировать угрозу охвата Славянско-Краматорской агломерации с севера.
На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о наступлении вглубь Запорожской области.
Минобороны РФ заявило о захвате Розовки к западу от Терноватого в Запорожской области. Кадров с российскими военными в селе ведомство не показало, а на карте DeepState населенный пункт остается под украинским контролем.
Донецкая ОВА объявила принудительную эвакуацию детей из ряда сел на покровском и лиманском направлениях, а также отдельных улиц в южной части Славянска. OSINT-исследователь под ником AMK Mapping нанес новые зоны эвакуации на карту и подсчитал, что принудительная эвакуация детей теперь не действует только на 1451 км² территории Донецкой области, или 5,5% территории региона.
OSINT-исследователь Клеман Молен, в свою очередь, подсчитал, что территория, которую в Минобороны РФ заявляют как подконтрольную российским войскам (так называемые «закрасы»), на 5 тысяч км² больше, чем контролируется ВС РФ по версии украинских источников, или на 3 тысячи км² больше, чем на картах пророссийских источников.
Наконец, украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в течение прошедшей недели с 7 по 13 сентября площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 45 км², тогда как в течение недели до этого — на 54 км². Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что количество боестолкновений на фронте уменьшилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 92 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 сентября 157 беспилотников типа «Шахед» (более половины из них — реактивные) и БПЛА-имитаторов (124 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены), а также ракет «Оникс», баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 / KN-23, четырех крылатых ракет «Калибр» и 10 барражирующих боеприпасов «Бандероль» / «Дань-Т» (семь были перехвачены). Основными направлениями атаки стали Киевская, Запорожская и Одесская области. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 36 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова к введению режима прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры и ожидает от России конкретных предложений по перечню объектов, сообщило издание «РБК-Україна».
В результате атаки на Киев накануне утром сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95». Как сообщили в компании, потеряно «множество декораций, костюмов и вещей, которые в течение двадцати лет были частью наших концертов, телевизионных шоу, фильмов и сериалов». При той же атаке был уничтожен склад Фонда Елены Зеленской. Как сообщили в организации, на складе хранилась гуманитарная помощь, которую фонд закупал и получал от партнеров для последующей передачи детям, семьям, школам и медицинским учреждениям в разных регионах Украины. Среди уничтоженного — генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги и медицинское оборудование.
Один человек погиб, еще девять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате удара управляемыми авиационными бомбами по частному сектору в Сумах накануне днем, сообщили в ГСЧС. Разрушены и повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданские автомобили.
Три человека получили осколочные ранения на дороге в Шосткинском районе в Сумской области при ударе БПЛА накануне вечером, сообщил глава Шосткинской районной военной администрации Андрей Беляев.
В результате удара по центру Кропивницкого (до 2016 года — Кировоград) в Кировоградской области пострадали четыре человека, сообщил глава ОВА Андрей Райкович. В городе повреждены несколько частных домов, детский сад и автомобили. Пророссийские каналы публикуют видео «прилета» БПЛА по тяговой подстанции ТПС 150/35/27,5 кВ в Александрии в Кировоградской области, а также по ООО «Данай», связанной с топливной энергетикой.
В результате ночной атаки на Киев баллистическими ракетами и дронами пострадали 20 человек, сообщил мэр Виталий Кличко. Мониторинговый канал написал о повреждении офиса «Київводоканал». В самой компании добавили, что в районах на левом берегу Днепра было частично приостановлено водоснабжение, а на правом берегу — «понижено давление в некоторых районах». По инфрмации организации, работа объектов водоснабжения всех жителей Киева была «оперативно возобновлена». Киевская полиция сообщила о повреждении, помимо «коммунального здания», многоэтажек, учебных заведений и железнодорожных путей, в том числе станции кольцевой электрички Никольская Слободка. Также СМИ сообщают о повреждении спортивного комплекса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. В Днепровском районе Киева на левом берегу Днепра зафиксировано попадание во дворе у детского сада и 16-этажного жилого дома — там выбило окна.
Минобороны РФ заявило, что в Киеве и Киевской области под удар попали цеха по производству и хранению БПЛА, промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотников, дата-центр «Де Ново Дата-Центр», а также аккумуляторный парк хранения энергии Бровары.
В Одессе беспилотник попал в 19-этажный ЖК «Корфу» рядом с берегом, повреждены еще несколько частных домов и многоэтажек. Пострадали семь жителей области, включая двух детей, сообщили местные власти. По информации Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, в море у Одессы дрон атаковал корабль под флагом Танзании. Его капитан погиб, трое моряков пострадали.
Минобороны РФ заявило, что в Чёрном море, в 11 км от Одессы, был атакован сухогруз, перевозивший «грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ». Также, по информации военного ведомства, в регионе под удар попали электроподстанция «Арциз» и два автомобильных моста через реку Днестр в районе Маяков.
Пророссийские каналы сообщают о поражении четырех локомотивов: трех — в порту Южный в Одесской области и одного — в районе Никополя в Днепропетровской области.
В Харькове был атакован торговый центр (по сообщению местных каналов, речь идет о ТЦ «Епіцентр»), пострадал один человек, в Берестине в Харьковской области — железнодорожный вокзал, а в Запорожье — несколько предприятий (там пострадали три человека). По информации Минобороны РФ, в Запорожье под удар попали металлургический комбинат «Запоріжсталь», а также сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности.
На территории комбината «Запоріжсталь» удары пришлись по промышленным площадкам цехов, значительно повреждены инженерные и железнодорожные сети, сообщили в холдинге «Метінвест», владеющем предприятием. Погибших нет, один работник пострадал — он не успел добраться до укрытия. Его извлекли из-под завалов и доставили в больницу с осколочными ранениями и сотрясением мозга.
Днем под удар вновь попала приграничная территория Украины и Польши в Волынской области, сообщает Украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники во власти. По их сведениям, взрывы прозвучали в нескольких километрах от пункта пропуска «Ягодин», который был атакован 13 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил (1, 2), что в районе Ягодина, вероятно, была атакована АЗС. Из-за угрозы атаки беспилотников Польша подняла в воздух боевую авиацию.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 16 сентября 68 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря. В ночь на 17 сентября был перехвачен 641 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 17 сентября.
В Ярославле из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о возгораниях на НПЗ. Издание Astra уточнило, что речь идет о предприятии «Славнефть-ЯНОС». Власти региона сообщали о перекрытии дороги в том районе, а очевидцы публиковали кадры пожара оттуда. По словам Евраева, пострадавших нет, но в нескольких многоэтажках выбило окна, повреждены несколько машин. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на «Славнефть-ЯНОС» и сообщили, что на НПЗ зафиксировано поражение установки первичной переработки нефти АВТ-3 и пожар на ней.
В Генштабе ВСУ также заявили об атаке на военный аэродром Ростов-на-Дону — Центральный в Ростовской области. Сообщается, что на его территории зафиксирован пожар с последующей детонацией. Кроме того, подтверждено поражение двух транспортных самолетов Ан-26, транспортного самолета Ан-12 и трех вертолетов. Губернатор Юрий Слюсарь отчитался о повреждении трансформаторной подстанции, из-за чего было нарушено «электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова» (днем работа подстанции была восстановлена). Также он упомянул некое «возгорание», которое уже потушили. Astra обнаружила фото очевидцев со столбом дыма в небе, который идет со стороны аэродрома. Пожар в том же месте зафиксировал и спутниковый сервис NASA FIRMS. В последний раз аэродром атаковали в ночь на 6 сентября.
В результате атаки БПЛА на село Октябрьское в оккупированной части Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина, сообщил «губернатор» Евгений Балицкий.
Саратовский и Сызранский НПЗ «Роснефти» приостановили работу после атак БПЛА в сентябре, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли. По сведениям собеседников агентства, завод в Сызрани был остановлен после атаки 15 сентября. Там повреждены несколько объектов, в том числе главная установка первичной перегонки нефти АВТ-6 мощностью 17,1 тысячи тонн в сутки, на долю которой приходится около 71% перерабатывающей мощности завода. По словам собеседников агентства, ремонт может занять не менее месяца. Вторая установка первичной переработки — АВТ-5 мощностью 7,1 тысячи тонн в сутки — на момент атаки 15 сентября уже находилась на ремонте после предыдущего удара БПЛА 12 июля. Саратовский НПЗ остановил переработку нефти после налета дронов 11 сентября.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 15 сентября по 20:00 16 сентября стало известно как минимум о 13 погибших и 68 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших. Координационный штаб по обращению с военнопленными Украины сообщил, что украинской стороне передали 252 тела. По информации БелТА, в Россию вернули 23 тела. Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута» на границе Беларуси и Украины. Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» подсчитал, что всего с 2023 по 2026 годы в Украину были переданы 24 917 тел погибших военнослужащих, а в Россию — 1 901 тело.
В результате удара 26 августа по командному пункту в Донецке погибли четверо высокопоставленных российских офицеров, пишет издание Astra. Кроме старшего офицера оперативного управления штаба 41-й общевойсковой армии ВС РФ, подполковника Андрея Моисеенко, были убиты начальник штаба материально-технического обеспечения 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, полковник Виктор Басенко, подполковник 41-й общевойсковой армии Артём Акимов и подполковник Денис Павлов.
Власти Мордовии и Иркутской области снизили в сентябре выплаты добровольцам при заключении контракта с Минобороны РФ. В Мордовии 15 сентября выплату новым контрактникам уменьшили с 3 млн до 800 тысяч рублей. Причем 3 млн рублей там начали платить только 18 августа — повышенный бонус просуществовал меньше месяца. В Иркутской области размер выплаты сократили с 2,1 млн до 1,8 млн рублей. Губернатор Игорь Кобзев одновременно говорил о необходимости выполнять план по привлечению людей на фронт и о «непростой задаче исполнения бюджета области на 2026 год». Вместе с тем регион решил тратить больше денег непосредственно на вербовку: вознаграждение посреднику за привлечение иностранца достигло 1,5 млн рублей, а россиянина из другого региона — 800 тысяч рублей.
Генштаб ВСУ заявил о поражении этой ночью двух пусковых установок С-400 в Брянской области, которые наносили удары по Киеву.
Вооружения и военная техника
Правительство Польши планирует передать Украине «небольшое количество» ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на сумму €50 млн, стало известно изданию Rzeczpospolita.
Международная группа мониторинга санкций в отношении КНДР сообщила в отчете, что в российской беспилотной отрасли заняты до 25 тысяч северокорейцев, в том числе на территории технопарка Алабуга в Татарстане, где располагается производство БПЛА типа «Шахед».
О главных событиях войны 16 сентября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ атакуют в сторону реки Жеребец севернее Лимана, погиб командир российской 4-й мотострелковой бригады. Что происходит на фронте
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