Украинские военные продвигаются севернее Лимана, удар по складу с реквизитом студии «Квартал 95» в Киеве. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в приграничной полосе к востоку от Волчанска

На купянском направлении сообщается о расширении зоны украинского контроля на берегу Оскола севернее Купянска

На лиманском направлении заявляется о новых успехах украинских войск на плацдарме к северу от Лимана

OSINT-исследователь Клеман Молен — площадь «кредитных закрасов» Минобороны РФ превышает 3 тысячи км²

В результате российского воздушного налета на Киев сгорел склад с реквизитом студии «Квартал 95»

Reuters — после ударов украинских беспилотников прекратили работу НПЗ в Саратове и Сызрани

Очередный раунд обмена телами погибших военных: в Россию передано 23 тела, в Украину — 252 тела

Rzeczpospolita — правительство Польши планирует передать Украине «небольшое количество» ракет PAC-3 для ЗРК Patriot

Обстановка на фронте

На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в приграничной полосе к востоку от Волчанска.

Минобороны РФ заявило о захвате села Малая Волчья на северо-востоке Харьковской области. На карте DeepState это село остается под контролем СОУ.

На купянском направлении сообщается о расширении зоны украинского контроля на берегу Оскола севернее Купянска.

Исследователь под ником Playfra обращает внимание на видео 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія» и делает вывод, что украинские штурмовики освободили село Западное на правом берегу реки Оскол и закрепились на западной окраине лесного массива. По его оценке, операция имела место в начале июля, однако ее результаты были обнародованы только сейчас. Геопривязку подтверждает пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз», который делает вывод и продвижении украинских военных на 800 м.

На лиманском направлении заявляется о новых успехах украинских войск на плацдарме к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

В 125-й ОТМБр 3-го армейского корпуса ВСУ заявили о зачистке Новосёловки на правом берегу реки Нитриус от «просочившихся» туда российских военных. В проекте WarArchive выполнили геопривязку этого видео, а также более продолжительного видео 3-го армейского корпуса о ходе операции «Вивальди». В 66-й ОМБр, приданой 3-му АК, в свою очередь, сообщили, что освободили село Среднее (это ранее подтверждали и в DeepState). Тем временем командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что благодаря операции «Вивальди» удалось ликвидировать угрозу охвата Славянско-Краматорской агломерации с севера.

На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о наступлении вглубь Запорожской области.

Минобороны РФ заявило о захвате Розовки к западу от Терноватого в Запорожской области. Кадров с российскими военными в селе ведомство не показало, а на карте DeepState населенный пункт остается под украинским контролем.

Донецкая ОВА объявила принудительную эвакуацию детей из ряда сел на покровском и лиманском направлениях, а также отдельных улиц в южной части Славянска. OSINT-исследователь под ником AMK Mapping нанес новые зоны эвакуации на карту и подсчитал, что принудительная эвакуация детей теперь не действует только на 1451 км² территории Донецкой области, или 5,5% территории региона.